Число погибших при крушении самолета в аэропорту Муан в Южной Корее возросло до 28. Об этом сообщает агентство Ренхап. На борту воздушного судна находились 175 пассажиров и 6 членов экипажа.
«28 человек погибли в авиакатастрофе в аэропорту Муана», — говорится в сообщении. Информацию передает агентство Ренхап.
Во время приземления воздушное судно вышло за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулось с ограждением. Самолет выполнял рейс из Бангкока, изначально сообщалось о 23 жертвах. Сотрудники экстренных служб предполагают, что неисправность посадочных устройств произошла вследствие столкновения с птицей.
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Число погибших при крушении самолета в аэропорту Муан в Южной Корее возросло до 28. Об этом сообщает агентство Ренхап. На борту воздушного судна находились 175 пассажиров и 6 членов экипажа. «28 человек погибли в авиакатастрофе в аэропорту Муана», — говорится в сообщении. Информацию передает агентство Ренхап. Во время приземления воздушное судно вышло за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулось с ограждением. Самолет выполнял рейс из Бангкока, изначально сообщалось о 23 жертвах. Сотрудники экстренных служб предполагают, что неисправность посадочных устройств произошла вследствие столкновения с птицей.