Число погибших при авиакатастрофе в Южной Корее возросло. Видео

Ренхап: число погибших при авиакатастрофе в Муане выросло до 28 человек

29 декабря 2024 в 06:28 Размер текста - 17 +

При посадке самолет оказался вне взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Число погибших при крушении самолета в аэропорту Муан в Южной Корее возросло до 28. Об этом сообщает агентство Ренхап. На борту воздушного судна находились 175 пассажиров и 6 членов экипажа. «28 человек погибли в авиакатастрофе в аэропорту Муана», — говорится в сообщении. Информацию передает агентство Ренхап. Во время приземления воздушное судно вышло за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулось с ограждением. Самолет выполнял рейс из Бангкока, изначально сообщалось о 23 жертвах. Сотрудники экстренных служб предполагают, что неисправность посадочных устройств произошла вследствие столкновения с птицей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Число погибших при крушении самолета в аэропорту Муан в Южной Корее возросло до 28. Об этом сообщает агентство Ренхап. На борту воздушного судна находились 175 пассажиров и 6 членов экипажа. «28 человек погибли в авиакатастрофе в аэропорту Муана», — говорится в сообщении. Информацию передает агентство Ренхап. Во время приземления воздушное судно вышло за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулось с ограждением. Самолет выполнял рейс из Бангкока, изначально сообщалось о 23 жертвах. Сотрудники экстренных служб предполагают, что неисправность посадочных устройств произошла вследствие столкновения с птицей.