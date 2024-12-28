28 декабря 2024

Число погибших при авиакатастрофе в Южной Корее возросло. Видео

Ренхап: число погибших при авиакатастрофе в Муане выросло до 28 человек
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При посадке самолет оказался вне взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение Фото:

Число погибших при крушении самолета в аэропорту Муан в Южной Корее возросло до 28. Об этом сообщает агентство Ренхап. На борту воздушного судна находились 175 пассажиров и 6 членов экипажа.

«28 человек погибли в авиакатастрофе в аэропорту Муана», — говорится в сообщении. Информацию передает агентство Ренхап.

Во время приземления воздушное судно вышло за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулось с ограждением. Самолет выполнял рейс из Бангкока, изначально сообщалось о 23 жертвах. Сотрудники экстренных служб предполагают, что неисправность посадочных устройств произошла вследствие столкновения с птицей.

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Число погибших при крушении самолета в аэропорту Муан в Южной Корее возросло до 28. Об этом сообщает агентство Ренхап. На борту воздушного судна находились 175 пассажиров и 6 членов экипажа. «28 человек погибли в авиакатастрофе в аэропорту Муана», — говорится в сообщении. Информацию передает агентство Ренхап. Во время приземления воздушное судно вышло за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулось с ограждением. Самолет выполнял рейс из Бангкока, изначально сообщалось о 23 жертвах. Сотрудники экстренных служб предполагают, что неисправность посадочных устройств произошла вследствие столкновения с птицей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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