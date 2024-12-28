Самолет разбился при посадке в аэропорту в Южной Корее

Южнокорейский пассажирский самолет компании Jeju Air столкнулся с забором после выкатывания за пределы взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Муан. Инцидент произошел во время посадки самолета, который прибывал из Бангкока, сообщает агентство Ренхап. По предварительным данным, 23 человека стали жертвами происшествия.
«Авария произошла в 9:07 утра, когда рейс Jeju Air приземлялся в международном аэропорту Муан в провинции Южная Чолла, примерно в 288 километрах от Сеула», — сообщает Ренхап. Двадцать три человека погибли в авиакатастрофе в южнокорейском аэропорту Муан, говорится в сообщении.
На борту аварийного самолета находилось около 175 пассажиров и шесть членов экипажа. В настоящее время власти проводят расследование для установления точной причины происшествия, параллельно продолжаются спасательные операции.
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