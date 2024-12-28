28 декабря 2024

В ХМАО запустят конкурс грантов к юбилею Победы в ВОВ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В конкурс грантов губернатора ХМАО добавили направление посвязенное юбилею со Дня Победы
В конкурс грантов губернатора ХМАО добавили направление посвязенное юбилею со Дня Победы Фото:

В ХМАО объявили о расширении направлений конкурса на грант губернатора. В 2025 году в него добавят направление, посвященное 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в окружном правительстве. 

«Положение о конкурсе утвердили на заседании координационного совета под председательством первого заместителя Губернатора региона Павла Тараканова. Всего будет 18 номинаций. Помимо традиционных — в сфере спорта, экологии, волонтерства, в этот раз добавили новое направление, посвященное 80-летию Победы в Великой Отечественной войне», — рассказали в telegram-канале правительства ХМАО. 

Сбор заявок стартует 15 января 2025 года. Победители смогут получить от 50 тысяч до 1 миллиона рублей на реализацию своих проектов.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО создадут сайт-афишу с событиями к 80-летию Победы. На нем будет опубликовано место и время проведение всех мероприятий, посвященных празднованию. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ХМАО объявили о расширении направлений конкурса на грант губернатора. В 2025 году в него добавят направление, посвященное 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в окружном правительстве.  «Положение о конкурсе утвердили на заседании координационного совета под председательством первого заместителя Губернатора региона Павла Тараканова. Всего будет 18 номинаций. Помимо традиционных — в сфере спорта, экологии, волонтерства, в этот раз добавили новое направление, посвященное 80-летию Победы в Великой Отечественной войне», — рассказали в telegram-канале правительства ХМАО.  Сбор заявок стартует 15 января 2025 года. Победители смогут получить от 50 тысяч до 1 миллиона рублей на реализацию своих проектов. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО создадут сайт-афишу с событиями к 80-летию Победы. На нем будет опубликовано место и время проведение всех мероприятий, посвященных празднованию. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...