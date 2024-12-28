В ХМАО запустят конкурс грантов к юбилею Победы в ВОВ

В ХМАО объявили о расширении направлений конкурса на грант губернатора. В 2025 году в него добавят направление, посвященное 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в окружном правительстве.
«Положение о конкурсе утвердили на заседании координационного совета под председательством первого заместителя Губернатора региона Павла Тараканова. Всего будет 18 номинаций. Помимо традиционных — в сфере спорта, экологии, волонтерства, в этот раз добавили новое направление, посвященное 80-летию Победы в Великой Отечественной войне», — рассказали в telegram-канале правительства ХМАО.
Сбор заявок стартует 15 января 2025 года. Победители смогут получить от 50 тысяч до 1 миллиона рублей на реализацию своих проектов.
Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО создадут сайт-афишу с событиями к 80-летию Победы. На нем будет опубликовано место и время проведение всех мероприятий, посвященных празднованию.
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