Власти ХМАО создадут сайт-афишу со всеми событиями к 80-летию Победы

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук поручил создать сайт, на котором будет опубликовано место и время проведение всех мероприятий, посвященных празднованию 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Об этом он заявил в ходе встречи с ветеранами СВО.
«С коллегами нужно будет отработать, чтобы информацию можно было увидеть по каждому муниципалитету. Чтобы мы понимали, что в округе есть единый сайт. Также необходимо сделать отдельное окошко по инициативам и предложениям, которые будут поступать от инициативных граждан», — поручил глава региона.
Ранее URA.RU писало, что в 2025 году в ХМАО в 2025 запланировано порядка 1 500 мероприятий, которые будут приурочены к празднованию 80-летия Дня Победы. В план будут включены предложения ветеранов ВОВ, СВО и жителей Югры.
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