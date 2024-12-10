Власти ХМАО создадут сайт-афишу со всеми событиями к 80-летию Победы

Губернатор ХМАО поручил создать сайт с информацией о праздниках к 9 мая
© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор ХМАО поручил создать сайт с местами проведения всех событий ко Дню Победы
Губернатор ХМАО поручил создать сайт с местами проведения всех событий ко Дню Победы Фото:

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук поручил создать сайт, на котором будет опубликовано место и время проведение всех мероприятий, посвященных празднованию 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Об этом он заявил в ходе встречи с ветеранами СВО.

«С коллегами нужно будет отработать, чтобы информацию можно было увидеть по каждому муниципалитету. Чтобы мы понимали, что в округе есть единый сайт. Также необходимо сделать отдельное окошко по инициативам и предложениям, которые будут поступать от инициативных граждан», — поручил глава региона.

Ранее URA.RU писало, что в 2025 году в ХМАО в 2025 запланировано порядка 1 500 мероприятий, которые будут приурочены к празднованию 80-летия Дня Победы. В план будут включены предложения ветеранов ВОВ, СВО и жителей Югры.

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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук поручил создать сайт, на котором будет опубликовано место и время проведение всех мероприятий, посвященных празднованию 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Об этом он заявил в ходе встречи с ветеранами СВО. «С коллегами нужно будет отработать, чтобы информацию можно было увидеть по каждому муниципалитету. Чтобы мы понимали, что в округе есть единый сайт. Также необходимо сделать отдельное окошко по инициативам и предложениям, которые будут поступать от инициативных граждан», — поручил глава региона. Ранее URA.RU писало, что в 2025 году в ХМАО в 2025 запланировано порядка 1 500 мероприятий, которые будут приурочены к празднованию 80-летия Дня Победы. В план будут включены предложения ветеранов ВОВ, СВО и жителей Югры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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