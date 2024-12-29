«Двигатель искрил, потом раздался взрыв»: очевидцы рассказали о падении самолета в Южной Корее

В аэропорту Муан в Южной Корее произошло возгорание на правом крыле самолета Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air еще до его посадки. Об этом сообщает агентство «Ренхап» со ссылкой на очевидцев, которые заметили искры и пламя, исходящие из двигателя самолета.
«Я видел, что самолет пролетел над пансионатом. Из двигателя в правом крыле летели искры», — сказал 41-летний Ю Чжэ Ен, отдыхающий в пансионате рядом с аэропортом. Другой свидетель, 24-летний местный житель, добавил: «[Я] заметил, как пытался снижаться самолет, еще до инцидента, он пытался сесть, но полыхнуло пламя. После этого раздался сильных хлопок, появился дым».
Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Чхве Сан Мок распорядился, чтобы все соответствующие государственные органы мобилизовали свои ресурсы для проведения операций по спасению после катастрофического события в аэропорту Муан, расположенного в юго-западном районе. Во время своего визита на место происшествия он поручил использовать все доступные средства, персонал и инфраструктуру для того, чтобы «спасти хотя бы одну жизнь».
По предварительной информации, катастрофа могла произойти из-за неисправности шасси, вызванной столкновением с птицами. Пассажирский самолет компани Jeju Air пытался выполнить посадку, но из-за необходимости снижения скорости был вынужден пойти на второй круг. Попытка посадить самолет на фюзеляж завершилась неудачей, что привело к удару о конструкцию в конце взлетно-посадочной полосы и возникновению возгорания. Жертвами авиакатастрофы стали, предположительно, 173 человека.
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