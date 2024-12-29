Мигрантов ждут ужесточения, а пенсионеров — индексация выплат: какие законы вступают в силу с января-2025

Володин напомнил о новых законах, вступающих в силу в январе
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вячеслав Володин напомнил о новых законах
Вячеслав Володин напомнил о новых законах Фото:

С 1 января 2025 года в России вступает в силу ряд значимых законодательных изменений. Одними из ключевых нововведений станут повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) и ужесточение миграционного законодательства, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«С 1 января вырастет минимальный размер оплаты труда: он составит 22 440 рублей. Благодаря этому увеличится зарплата 4,2 миллиона работников... Вступают в силу нормы по совершенствованию миграционного законодательства», — написал Володин в своем telegram-канале.

Миграционное законодательство

Изменения миграционного законодательства включают законы против фиктивных браков, а также фиктивного признания отцовства и материнства среди мигрантов. Кроме того, установлены новые ограничения на срок пребывания иностранных граждан в стране и количество сим-карт, которые можно регистрировать на одно имя.

Индексация пенсий и ответственность за продажу вейпов

С началом нового года возобновляется индексация пенсий для работающих пенсионеров. Это решение было принято президентом России Владимиром Путиным. Также в январе начнут действовать новые нормы по ужесточению ответственности за продажу вейпов несовершеннолетним. Повторные нарушения этих ограничений могут повлечь за собой уголовную ответственность.

Поддержка семей военных и увеличение налогового вычета на детей

Также вступит в силу законы о поддержке семей военнослужащих и об упрощении получения единого пособия на детей. Для обеспечения равного доступа к отдыху и оздоровлению детей с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья регионы должны будут устанавливать квоту в летних лагерях. Кроме того, с января в два раза увеличатся налоговые вычеты на второго и последующих детей. Предел дохода, при котором возможно применение налоговых вычетов на детей, был повышен до 450 тысяч рублей. Также введен новый налоговый вычет в размере 18 тысяч рублей ежегодно за выполнение норм ГТО.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С 1 января 2025 года в России вступает в силу ряд значимых законодательных изменений. Одними из ключевых нововведений станут повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) и ужесточение миграционного законодательства, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. «С 1 января вырастет минимальный размер оплаты труда: он составит 22 440 рублей. Благодаря этому увеличится зарплата 4,2 миллиона работников... Вступают в силу нормы по совершенствованию миграционного законодательства», — написал Володин в своем telegram-канале. Миграционное законодательство Изменения миграционного законодательства включают законы против фиктивных браков, а также фиктивного признания отцовства и материнства среди мигрантов. Кроме того, установлены новые ограничения на срок пребывания иностранных граждан в стране и количество сим-карт, которые можно регистрировать на одно имя. Индексация пенсий и ответственность за продажу вейпов С началом нового года возобновляется индексация пенсий для работающих пенсионеров. Это решение было принято президентом России Владимиром Путиным. Также в январе начнут действовать новые нормы по ужесточению ответственности за продажу вейпов несовершеннолетним. Повторные нарушения этих ограничений могут повлечь за собой уголовную ответственность. Поддержка семей военных и увеличение налогового вычета на детей Также вступит в силу законы о поддержке семей военнослужащих и об упрощении получения единого пособия на детей. Для обеспечения равного доступа к отдыху и оздоровлению детей с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья регионы должны будут устанавливать квоту в летних лагерях. Кроме того, с января в два раза увеличатся налоговые вычеты на второго и последующих детей. Предел дохода, при котором возможно применение налоговых вычетов на детей, был повышен до 450 тысяч рублей. Также введен новый налоговый вычет в размере 18 тысяч рублей ежегодно за выполнение норм ГТО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...