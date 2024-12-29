С 1 января 2025 года в России вступает в силу ряд значимых законодательных изменений. Одними из ключевых нововведений станут повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) и ужесточение миграционного законодательства, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«С 1 января вырастет минимальный размер оплаты труда: он составит 22 440 рублей. Благодаря этому увеличится зарплата 4,2 миллиона работников... Вступают в силу нормы по совершенствованию миграционного законодательства», — написал Володин в своем telegram-канале.
Миграционное законодательство
Изменения миграционного законодательства включают законы против фиктивных браков, а также фиктивного признания отцовства и материнства среди мигрантов. Кроме того, установлены новые ограничения на срок пребывания иностранных граждан в стране и количество сим-карт, которые можно регистрировать на одно имя.
Индексация пенсий и ответственность за продажу вейпов
С началом нового года возобновляется индексация пенсий для работающих пенсионеров. Это решение было принято президентом России Владимиром Путиным. Также в январе начнут действовать новые нормы по ужесточению ответственности за продажу вейпов несовершеннолетним. Повторные нарушения этих ограничений могут повлечь за собой уголовную ответственность.
Поддержка семей военных и увеличение налогового вычета на детей
Также вступит в силу законы о поддержке семей военнослужащих и об упрощении получения единого пособия на детей. Для обеспечения равного доступа к отдыху и оздоровлению детей с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья регионы должны будут устанавливать квоту в летних лагерях. Кроме того, с января в два раза увеличатся налоговые вычеты на второго и последующих детей. Предел дохода, при котором возможно применение налоговых вычетов на детей, был повышен до 450 тысяч рублей. Также введен новый налоговый вычет в размере 18 тысяч рублей ежегодно за выполнение норм ГТО.
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