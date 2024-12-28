28 декабря 2024

Из-за жуткой аварии возле челябинского зоопарка детей увезли в реанимацию. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Медики пытаются спасти выживших в ДТП
Медики пытаются спасти выживших в ДТП Фото:

В Челябинске возле зоопарка в жуткой аварии пострадали дети. И возможно, погиб их отец. Об этой трагедии URA.RU рассказала одна из очевидцев. 

«Двоих детей после ДТП в реанимобиле увезли. Один человек, вроде это их отец, судя по всему, погиб», — рассказала URA.RU читательница. 

По ее словам в ДТП попали две машины. На месте работают экстренные службы. В ГАИ пообещали предоставить комментарии позже.

ДТП произошло возле зоопарка
ДТП произошло возле зоопарка
Фото:

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В Челябинске возле зоопарка в жуткой аварии пострадали дети. И возможно, погиб их отец. Об этой трагедии URA.RU рассказала одна из очевидцев.  «Двоих детей после ДТП в реанимобиле увезли. Один человек, вроде это их отец, судя по всему, погиб», — рассказала URA.RU читательница.  По ее словам в ДТП попали две машины. На месте работают экстренные службы. В ГАИ пообещали предоставить комментарии позже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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