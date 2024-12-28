Медики пытаются спасти выживших в ДТП
В Челябинске возле зоопарка в жуткой аварии пострадали дети. И возможно, погиб их отец. Об этой трагедии URA.RU рассказала одна из очевидцев.
«Двоих детей после ДТП в реанимобиле увезли. Один человек, вроде это их отец, судя по всему, погиб», — рассказала URA.RU читательница.
По ее словам в ДТП попали две машины. На месте работают экстренные службы. В ГАИ пообещали предоставить комментарии позже.
ДТП произошло возле зоопарка
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