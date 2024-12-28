Самые громкие приговоры в ХМАО в 2024 году

В Югре спустя 20 лет после убийства окружного прокурора Юрия Бедерина был найден и отправлен за решетку заказчик преступления — экс-чиновник Минфина Юрий Чекин. В Москве суд отправил в тюрьму убийцу депутата окружной думы Александра Колодича. А в Ханты-Мансийске бывшему работнику департамента экономического развития ХМАО Денису Журавлеву удалось сбежать после оглашения приговора по уголовному делу о взятках. URA.RU вспоминает самые громкие судебные процессы 2024 года.
Пожизненный срок за заказное убийство прокурора Югры
В июле, окружной суд вынес приговор экс-чиновнику Минфина ХМАО Юрию Чекину, которого признали виновным в заказном убийстве бывшего прокурора округа Юрия Бедерина и двух бизнесменов. Чекина судили при участии присяжных, которые признали его виновным почти по всем статьям обвинения. Ему также вменялось мошенничество, но этот эпизод был снят в связи с истечением срока давности. По совокупности обвинений, Чекин был приговорен к пожизненному лишению свободы, но он подал апелляцию, которая будет рассмотрена во Втором апелляционном суде общей юрисдикции в Санкт-Петербурге.
Депутата думы ХМАО убил садовник
Летом 2023 года в Новой Москве был найден труп депутата окружной думы, председателя комитета по бюджету Александра Колодича. За это убийство был осужден садовник Али Расулов, преступление о н совершил якобы из-за того, что ему не платят за работу. Помимо Колодича Расулов также пытался убить его жену — он ударил ее ножом, но она выжила. Расправившись с депутатом, осужденный закопал его труп и сбежал. За убийство и покушение на убийство Щербинский районный суд Москвы в ноябре назначил Расулову 17 лет лишения свободы строгого режима.
Поджог на президентских выборах
Жительница Когалыма пыталась сжечь бюллетени на избирательном участке во время выборов президента. Она бросила в ящик для голосований бутылки с зажигательной смесью, огонь успели быстро потушить, а преступницу задержать. На суде югорчанка раскаялась в своем поступке, но не сказала, что именно толкнуло ее на преступление. Судья приговорил женщину к одному году и двум месяцам лишения свободы, но освободил от наказания, учтя время, которое она провела под стражей.
Чиновник сбежал после вердикта судьи
В ноябре Ханты-Мансийский районный суд вынес приговор экс-чиновнику департамента экономического развития ХМАО Денису Журавлеву — 10 лет лишения свободы за взятки в крупном размере по предварительному сговору. Но осужденный, будучи под подпиской о невыезде, сбежал после оглашения вердикта, а суд объявил его в розыск. По словам инсайдера URA.RU, Журавлев мог скрыться, чтобы дождаться начала апелляции в надежде, что вышестоящая инстанция отменит приговор.
«Условка» за танец возле Вечного огня
В начале мая окружной суд вынес приговор студентке ЮГУ из Замбии Тионге Зибе за тверк у Вечного огня в Ханты-Мансийске, видео с танцем она опубликовала в личном блоге с подписью «трясу задом за мертвых, я уверена, они будут спать хорошо этой ночью». Судья назначил ей год лишения свободы условно и запретил пользоваться интернетом. Девушку осудили по статье 354.1 УК РФ за осквернение символов воинской славы России. Адвокат строил линию защиты в том числе и на том, что у нее в школе не преподавалась история России и Тионге не осознавала, что ее поступок является оскорбительным.
Жестокая расправа с тестем
Также в июле был вынесен приговор Овику Мадояну из Сургута, который зарезал тестя на глазах у прохожих возле одного из городских кафе. По версии следствия, причиной стал бытовой конфликт из-за дочери, на которой был женат осужденный, а сам он готовил преступление несколько месяцев. Мадоян был признан виновным в убийстве тестя, городской суд назначил ему 18 лет колонии строгого режима.
Штраф за взятку в 5,5 миллионов
В июне суд Нижневартовска приговорил к штрафу в 5,5 миллионов рублей экс-главу Пенсионного фонда Юрия Гончарука. Деньги, 7,5 миллионов, он получил от директора компании «Нефтесервис» Екатерины Симаковой, которую заподозрили в неуплате налогов в полмиллиарда рублей. По словам инсайдера URA.RU, реальный срок Гончаруку не был назначен из-за его преклонного возраста — 80 лет.
Зарезал любовницу, чтобы скрыть измену
В октябре суд Нижневартовска вынес приговор Александру Катину, который нанес шесть ножевых ранений любовнице, которая после ссоры хотела рассказать об их отношениях супруге осужденного. Женщина от полученных травм скончалась, а суд назначил Катину 13 лет лишения свободы.
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