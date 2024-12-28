28 декабря 2024

Пермяк жестоко расправился с соседом из-за коллекционной ручки

© Служба новостей «URA.RU»
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Обвиняемый ранее был судим за кражу и половую связь с несовершеннолетней (архивное фото)
Обвиняемый ранее был судим за кражу и половую связь с несовершеннолетней (архивное фото) Фото:

В Перми осудили 25-летнего мужчину, который убил соседа по общежитию из-за коллекционной ручки. По данным следствия, в феврале 2024 года мужчина в компании двух женщин пришел в гости к своему знакомому.

«Компания выпивала. Одна из женщин увидела на столе ручку (особенную, коллекционную). Гостья крикнула, что эта ручка ее, а хозяин помещения — вор. Осужденный не стал разбираться, с ходу начал избивать соседа. Пострадавший при падении порезал ухо о стекло двери. Подняться мужчина не мог, лежал в крови», — одного из следователей цитирует «КП-Пермь».

Этой же ночью молодой человек встретил в коридоре общежития незнакомого ему 38-летнего мужчину. Тот представился «вором в законе». Но на вопрос, где именно он отбывал срок — не смог ответить. После жестокого избиения жертве удалось сбежать. На улице он оказался абсолютно голым. Мужчине оказал помощь случайный прохожий.

Тем временем, злоумышленник вернулся в квартиру своего соседа. Увидев, что человек еще жив, осужденный продолжил избивать лежачего, в ход пошли даже металлические ножки от табурета. От побоев мужчина скончался.

Пермяк по первому преступлению признал свою вину, а во втором — не стал раскаиваться. Суд приговорил его к 11 годам колонии строгого режима.

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В Перми осудили 25-летнего мужчину, который убил соседа по общежитию из-за коллекционной ручки. По данным следствия, в феврале 2024 года мужчина в компании двух женщин пришел в гости к своему знакомому. «Компания выпивала. Одна из женщин увидела на столе ручку (особенную, коллекционную). Гостья крикнула, что эта ручка ее, а хозяин помещения — вор. Осужденный не стал разбираться, с ходу начал избивать соседа. Пострадавший при падении порезал ухо о стекло двери. Подняться мужчина не мог, лежал в крови», — одного из следователей цитирует «КП-Пермь». Этой же ночью молодой человек встретил в коридоре общежития незнакомого ему 38-летнего мужчину. Тот представился «вором в законе». Но на вопрос, где именно он отбывал срок — не смог ответить. После жестокого избиения жертве удалось сбежать. На улице он оказался абсолютно голым. Мужчине оказал помощь случайный прохожий. Тем временем, злоумышленник вернулся в квартиру своего соседа. Увидев, что человек еще жив, осужденный продолжил избивать лежачего, в ход пошли даже металлические ножки от табурета. От побоев мужчина скончался. Пермяк по первому преступлению признал свою вину, а во втором — не стал раскаиваться. Суд приговорил его к 11 годам колонии строгого режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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