Один погибший и четверо пострадавших в Челябинске в результате аварии возле зоопарка, которую спровоцировала женщина-водитель. Об этом сообщили в Госавтоинспекция города
«Женщина 1992 года рождения за рулем „Лада Гранта“ выехала на встречку. Там она столкнулась с двумя легковыми авто Renault. В результате автоледи и ее двое детей с тяжелыми травмами доставлены в больницу. Пассажир „Лада Гранта“ от полученных травм скончался. Также пострадала женщина, которая находилась во встречном Renault», — заявили в пресс-службе ГАИ.
В настоящее время обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте смертельной аварии работают сотрудники ГАИ и следователи городского УМВД. Водителей призывают соблюдать скоростной режим.
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