28 декабря 2024

«Один погибший и четверо пострадавших»: в ГАИ Челябинска озвучили подробности ДТП. Видео

Водитель «Лады Гранта» выехала на встречную полосу возле челябинского зоопарка
© Служба новостей «URA.RU»
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В ГАИ выясняют все обстоятельства смертельной аварии
В ГАИ выясняют все обстоятельства смертельной аварии Фото:

Один погибший и четверо пострадавших в Челябинске в результате аварии возле зоопарка, которую спровоцировала женщина-водитель. Об этом сообщили в Госавтоинспекция города

«Женщина 1992 года рождения за рулем „Лада Гранта“ выехала на встречку. Там она столкнулась с двумя легковыми авто Renault. В результате автоледи и ее двое детей с тяжелыми травмами доставлены в больницу. Пассажир „Лада Гранта“ от полученных травм скончался. Также пострадала женщина, которая находилась во встречном Renault», — заявили в пресс-службе ГАИ.

В настоящее время обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте смертельной аварии работают сотрудники ГАИ и следователи городского УМВД. Водителей призывают соблюдать скоростной режим.

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Один погибший и четверо пострадавших в Челябинске в результате аварии возле зоопарка, которую спровоцировала женщина-водитель. Об этом сообщили в Госавтоинспекция города «Женщина 1992 года рождения за рулем „Лада Гранта“ выехала на встречку. Там она столкнулась с двумя легковыми авто Renault. В результате автоледи и ее двое детей с тяжелыми травмами доставлены в больницу. Пассажир „Лада Гранта“ от полученных травм скончался. Также пострадала женщина, которая находилась во встречном Renault», — заявили в пресс-службе ГАИ. В настоящее время обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте смертельной аварии работают сотрудники ГАИ и следователи городского УМВД. Водителей призывают соблюдать скоростной режим.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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