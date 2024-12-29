Среди пассажиров самолета, разбившегося в Корее, было пять детей

В самолете Boeing, потерпевшем крушение в аэропорту Муан (Южная Корея) 28 декабря, среди пассажиров было по меньше мерей пять детей. Отмечается, что самому младшему из них было три года, сообщило агентство Yonhap.
«По меньшей мере пять детей в возрасте до 10 лет находились на борту самолета авиакомпании Jeju Air», — заявили в агентстве. Так, самому младшему пассажиру было три года. Помимо прочего, на борту воздушного судна было девять подростков.
Всего количество пассажиров составляло 175 человек — два подданных Таиланда и 173 гражданина Республики Корея, а экипажа — шесть человек. Из них, предварительно, погибло 174 человека и двоим удалось выжить. На данный момент проводится операция по извлечению тел погибших. Один из чиновников заявил, что опознать тела погибших достаточно трудно, потому что самолет при крушении был практически полностью уничтожен, передает Yonhap.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.