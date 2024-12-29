Выжили только двое: новые подробности крушения Boeing в Южной Корее

Самолет Boeing потерпел крушение в международном аэропорту Муан (Южная Корея). Правительство подтвердило гибель 124 человек из 181 находившихся на борту. Уезд, где он потерпел крушение, объявлен особой зоной бедствия, а исполняющий обязанности президента Южной Кореи Чхве Сан Мок заявил, что «никаких слов утешения не хватит семьям, пережившим такую трагедию». О новых подробностях катастрофы, реакции властей и авиакомпании — в материале URA.RU.
Что известно о самолете
Самолет Boeing 737-800 (737-8AS) южнокорейской авиакомпании Jeju Air был произведен в августе 2009 года и считался «относительно новым», сообщает агентство Newsis. Всего у компании было 39 таких самолетов по состоянию на 2023 год.
Во время авиакатастрофы на борту находились 175 пассажиров — 173 гражданина Южной Кореи и двое граждан Таиланда. Также в самолете были шесть членов экипажа.
Гендиректор авиакомпании Jeju Air Ким И Бэ заявил, что при предполетном осмотре специалисты не выявили неисправностей. Его слова передает южнокорейское издание «Хангере».
«Осмотр лайнера прошел в соответствии с программой. Признаков неполадок в данном самолете не было», — сказал Ким и Бэ.
По словам главы компании, специалисты проанализируют данные черных ящиков, в том числе — переговоры капитана воздушного судна и диспетчеров. Он подчеркнул что версия столкновения самолета с птицами не является официальной.
«Установить причину инцидента должны государственные органы в рамках расследования. На данный момент невозможно подтвердить утверждения о столкновении с птицами», — приводит издание слова Ким И Бэ.
При этом диспетчерская вышка в аэропорту Муан предупреждала самолет незадолго до трагедии об опасности столкновения с птицами. Об этом сообщает агентство «Ренхап».
На место катастрофы прибыли более 1,5 тысячи человек: 490 спасателей и медиков, 455 полицейских, 340 военных, в том числе медиков, а также сотрудники региональных органов власти. Об этом заявили в Министерстве государственных территорий, инфраструктуры и транспорта Республики Корея.
Реакция власти на крушение
Вице-премьер Чхве Сан Мок прибыл на место катастрофы. Он принес свои соболезнования родным и близким погибших, а также пообещал, что правительство приложит все усилия для их поддержки. Его слова передает агентство «Ренхап».
«Я считаю, что никаких слов утешения не хватит семьям, пережившим такую трагедию <...> Правительство приложит все усилия для поддержки семей погибших», — сказал южнокорейский вице-премьер.
Также Чхве Сан Мок отметил, что правительство объявило уезд Муан особой зоной бедствия. Это позволит государству выделить дополнительную помощь на ликвидацию последствий крушения и на поддержку семьям погибших. Об этом сообщило южнокорейское агентство.
Власти полагают, что большая часть людей, находившихся на самолете, погибла, подчеркивает агентство «Ренхап». По официальным данным, число погибших составляет 124 человека.
Реакция авиакомпании
Авиакомпания заявила, что упавший борт 15 лет эксплуатировался без аварий, ее заявление передает южнокорейское издание «Ренхап». Компания пообещала выяснить точные причины и обстоятельства катастрофы.
"Jeju Air приложит все усилия, чтобы отреагировать на эту аварию <...> В настоящее время мы работаем над тем, чтобы установить точную причину и подробности ситуации <...> Самолёт эксплуатировался в течение 15 лет без каких-либо происшествий", — отметили представители компании.
Агентство также сообщает со ссылкой на одного из пассажиров самолета, что у разбившегося воздушного судна были проблемы с двигателем. По словам очевидца, во время полета у самолета несколько раз переставал работать двигатель.
Все внутренние и международные рейсы 29 декабря отменены в связи с инцидентом. Об этом сообщает агентство Чунан Ильбо.
Что произошло
Самолет Boeing 737 рейса Бангкок-Муан, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы во время посадки и врезался в ограждение, в результате чего разрушился и вспыхнул. Это произошло примерно в 03:07 по московскому времени.
По предварительной информации, причиной инцидента стало столкновение с птицами, некоторые из них попали в двигатель воздушного судна. Это, предположительно, привело к неисправности шасси.
Экипаж предпринял попытку посадки, однако шасси не раскрылись. Команда решила совершить второй заход и попытаться посадить самолет на фюзеляж без использования шасси. Однако летчикам не удалось уменьшить скорость до окончания полосы, что и привело к столкновению с ограждением.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.