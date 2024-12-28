28 декабря 2024

В канун Нового года закрылись магазины сети кондитерской фабрики «Пермская»

© Служба новостей «URA.RU»
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Компания специализируется на выпуске различных сладостей
Компания специализируется на выпуске различных сладостей Фото:

В прикамской столице закрылись фирменные магазины сети «Пермские конфеты», развитием которой занимается кондитерская фабрика «Пермская». На дверях торговых точек появились объявления о приостановлении работы «по техническим причинам».

«Магазины с конфетами закрылись 27–28 декабря. На дверях висят соответствующие объявления», — передает портал Properm.

В телефонном разговоре с корреспондентом URA.RU в одном из магазинов «Пермские конфеты» пояснили, что работа была приостановлена из-за обновления компьютерной системы. Торговля сладостями будет возобновлена 3 января.

По данным 2ГИС, в Перми работает 13 отделов «Пермские конфеты». Местная кондитерская фабрика выпускает более 100 наименований кондитерских изделий. Продукция экспортируется во все регионы страны, а также — в Азербайджан, Грузию, Киргизию, Литву, Эстонию, Германию и США.

Обновлено в 16:23

Представитель компании объяснил URA.RU, что сейчас в Перми работает магазин на Комсомольском проспекте, 17 и точка при музее сладостей «Конфектория» на эспланаде. Музейный магазин будет работать без выходных все праздники.

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В прикамской столице закрылись фирменные магазины сети «Пермские конфеты», развитием которой занимается кондитерская фабрика «Пермская». На дверях торговых точек появились объявления о приостановлении работы «по техническим причинам». «Магазины с конфетами закрылись 27–28 декабря. На дверях висят соответствующие объявления», — передает портал Properm. В телефонном разговоре с корреспондентом URA.RU в одном из магазинов «Пермские конфеты» пояснили, что работа была приостановлена из-за обновления компьютерной системы. Торговля сладостями будет возобновлена 3 января. По данным 2ГИС, в Перми работает 13 отделов «Пермские конфеты». Местная кондитерская фабрика выпускает более 100 наименований кондитерских изделий. Продукция экспортируется во все регионы страны, а также — в Азербайджан, Грузию, Киргизию, Литву, Эстонию, Германию и США. Обновлено в 16:23 Представитель компании объяснил URA.RU, что сейчас в Перми работает магазин на Комсомольском проспекте, 17 и точка при музее сладостей «Конфектория» на эспланаде. Музейный магазин будет работать без выходных все праздники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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