В канун Нового года закрылись магазины сети кондитерской фабрики «Пермская»

В прикамской столице закрылись фирменные магазины сети «Пермские конфеты», развитием которой занимается кондитерская фабрика «Пермская». На дверях торговых точек появились объявления о приостановлении работы «по техническим причинам».
«Магазины с конфетами закрылись 27–28 декабря. На дверях висят соответствующие объявления», — передает портал Properm.
В телефонном разговоре с корреспондентом URA.RU в одном из магазинов «Пермские конфеты» пояснили, что работа была приостановлена из-за обновления компьютерной системы. Торговля сладостями будет возобновлена 3 января.
По данным 2ГИС, в Перми работает 13 отделов «Пермские конфеты». Местная кондитерская фабрика выпускает более 100 наименований кондитерских изделий. Продукция экспортируется во все регионы страны, а также — в Азербайджан, Грузию, Киргизию, Литву, Эстонию, Германию и США.
Обновлено в 16:23
Представитель компании объяснил URA.RU, что сейчас в Перми работает магазин на Комсомольском проспекте, 17 и точка при музее сладостей «Конфектория» на эспланаде. Музейный магазин будет работать без выходных все праздники.
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