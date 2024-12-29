В Южной Корее объявлен недельный траур

Власти Южной Кореи ввели семидневный национальный траур. Он продлится с 29 декабря по 4 января включительно, в связи с авиакатастрофой, произошедшей накануне в Муане. Об этом сообщается в заявлении временно исполняющего обязанности президента Республики Корея, а также вице-премьера по экономическим вопросам Чхве Сан Мок.
«Правительство объявляет с сегодняшнего дня по 4 января (включительно) семидневный национальный траур...» — говорится в заявлении. Там добавили, что в связи с объявлением траура будут устроены специальные помещения для скорби в аэропорту Муана, а также в провинции Чолла-Намдо, городах Кванджу, Сеул, Седжон и в 17 других регионах, где жители смогут выразить свои соболезнования.
Сообщается, что в знак уважения к памяти скончавшихся во всех министерствах, органах местного самоуправления и государственных институтах Южной Кореи будут приспущены государственные флаги. Кроме того, государственные служащие будут носить траурные символы.
Сегодня, 29 декабря, самолет Boeing 737, принадлежащий авиакомпании Jeju Air, не смог остановиться при посадке и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, после чего столкнулся с ограждением, передает RT. На борту воздушного судна находились 175 пассажиров и шестеро членов экипажа. После инцидента южнокорейские власти провели изъятие черных ящиков для исследования причин происшествия, сообщает RT.
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