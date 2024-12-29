Россиянам упростят порядок получения одной из выплат

Семьи, которые получают единое пособие на детей, с 1 января 2025 года смогут автоматически получать выплаты на новорожденных. Их сумма будет такой же, как и у единого пособия, сообщили в пресс-службе Минтруда РФ.
«С 1 января 2025 года единое пособие на очередного ребенка в семье будут назначать проактивно. Единое пособие на новорожденного ребенка будет назначаться без проведения комплексной оценки нуждаемости, если семья уже получает аналогичные выплаты на старших детей. Если родитель уже получает выплату, пособие на новорожденного будет назначено проактивно», — заявили в министерстве, отметив, что сумма выплат на неврожденных аналогична сумме единого пособия. Информацию передает ТАСС.
Так, продолжительность выплаты пособия на новорожденного будет соответствовать остаточному сроку, на который пособие уже назначено старшим детям. После истечения этого срока семья может подать заявление на продление пособия сразу для всех детей.
Также в документ говорится, что, если место жительства ребенка определено судом и ребенок переходит к другому родителю, социальные службы могут прекратить выплаты предыдущему опекуну и начать выплачивать пособие новому. Кроме того, пособие будет назначаться, если заработок каждого родителя за последние 12 месяцев составлял не менее четырех минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) за год. Это касается как самозанятости, так и других видов заработка.
Информация о проекте Минтруда РФ по выплатам на новорожденных появилась в августе. В нем говорилось, что с января 2025 года при назначении выплат не будет проводиться оценка нуждаемости семьи.
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