«Лежал в крови, без зубов»: в челябинском лицее школьнику сломали лицевые кости. Фото

В лицее под Челябинском школьник одним ударом сломал товарищу лицевые кости

29 декабря 2024 в 23:13 Размер текста - 17 +

Подросток нанес серьезные увечья товарищу в лицее под Челябинском Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В IT-лицее под Челябинском ученик ударил в лицо другого. Инцидент предположительно произошел из-за конфликта на уроке. У пострадавшего врачи зафиксировали перелом носа, глазницы и других костей на лице. По словам матери подростка, у него также выбит зуб. «Когда я прибежала к сыну, он в медпункте лежал весь в крови, со льдом, без зубов, у него из-за носа шла кровь. Там стояла завуч и со смешком мне сказала: „Да, подрались по-пацански“. А ребенок получил сильнейшие увечья лицевые. У него шесть переломов лицевых, плюс нос сломан и выбит зуб», — рассказала мама изданию 74.ру. Нападение произошло еще 18 декабря, но семья пострадавшего рассказала об этом только сейчас. Женщина предполагает, что обидчик напал на ее сына с кастетом или держал что-то тяжелое в руке. Такие выводы, по ее словам, которые приводит издание, делают и врачи по характеру полученных подростком травм. По заключению врачей, у парня сломаны нос, глазница и еще ряд костей на лице. В полиции по факту конфликта начали проверку, по результатам которой будет принято решение о возбуждении или отказе в уголовном деле. Подростку сломали нос, глазницу, выбили зуб — говорится в заключении врачей Фото: читатель 74.ру Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В IT-лицее под Челябинском ученик ударил в лицо другого. Инцидент предположительно произошел из-за конфликта на уроке. У пострадавшего врачи зафиксировали перелом носа, глазницы и других костей на лице. По словам матери подростка, у него также выбит зуб. «Когда я прибежала к сыну, он в медпункте лежал весь в крови, со льдом, без зубов, у него из-за носа шла кровь. Там стояла завуч и со смешком мне сказала: „Да, подрались по-пацански“. А ребенок получил сильнейшие увечья лицевые. У него шесть переломов лицевых, плюс нос сломан и выбит зуб», — рассказала мама изданию 74.ру. Нападение произошло еще 18 декабря, но семья пострадавшего рассказала об этом только сейчас. Женщина предполагает, что обидчик напал на ее сына с кастетом или держал что-то тяжелое в руке. Такие выводы, по ее словам, которые приводит издание, делают и врачи по характеру полученных подростком травм. По заключению врачей, у парня сломаны нос, глазница и еще ряд костей на лице. В полиции по факту конфликта начали проверку, по результатам которой будет принято решение о возбуждении или отказе в уголовном деле.