Бывший защитник сборной России погиб в зоне СВО: что известно о жизни и смерти спортсмена

В зоне СВО погиб пойманный на наркотиках экс-футболист сборной РФ Алексей Бугаев

29 декабря 2024 в 23:59 Размер текста - 17 +

В возрасте 43 лет Алексей Бугаев погиб в зоне СВО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывший футболист сборной России Алексей Бугаев погиб в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил юрист Антон Смирнов в своем telegram-канале «Честность — не порок». Подробнее о том, как складывалась игровая карьера защитника, что привело его на СВО читайте в материале URA.RU. Спортивная карьера Спортсмен начал свою профессиональную карьеру в футболе в мае 2001 года Фото: Илья Московец © URA.RU Алексей Бугаев начал свою профессиональную карьеру в футболе в мае 2001 года, дебютировав за «Торпедо» в матче против саратовского «Сокола», пишет телеканал 360. За тот сезон он провел два матча в высшей лиге. После короткого периода в «Томи», где он был признан лучшим защитником команды, Бугаев вернулся в «Торпедо». В сезоне 2004 года его вызвали в национальную сборную России, с которой он принял участие в чемпионате Европы. После этого он подписал трехлетний контракт с «Локомотивом», а затем продолжил карьеру в «Томи», «Химках» и «Краснодаре». Бугаев закончил карьеру в середине мая 2010 года. Задержание и уголовное дело На Бугаева было возбуждено уголовное дело Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ноябре 2023 года Бугаева задержали в Краснодаре с примерно 500 граммами производного метилэфедрона. На него было возбуждено уголовное дело по статье о производстве и сбыте наркотиков в особо крупном размере, напоминает «Царьград». Во время задержания Бугаев оказал сопротивление полицейским, что привело к его административному аресту. В ходе следствия он признался в попытке заработать, чтобы покрыть свои долги, и выдал своих сообщников. В сентябре 2024 года Бугаев был приговорен к 9,5 годам колонии строгого режима, пишет «Национальная служба новостей». СВО и смерть После вынесения приговора Бугаев заключил контракт с Минобороны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В возрасте 43 лет Алексей Бугаев погиб в зоне специальной военной операции. После вынесения приговора Бугаев заключил контракт с Минобороны ради помилования. По данным СМИ, с момента приговора прошло чуть меньше трех месяцев. Отец бывшего футболиста Иван Бугаева, подтвердил гибель сына на СВО, сообщает RT. «К сожалению, новость о смерти Алексея является правдой. Это произошло сегодня», — цитирует отца игрока Sport24. Тело Бугаева пока невозможно забрать и передать родственникам, так как в районе его гибели продолжаются боевые действия, сообщил футбольный агент Антон Смирнов. «По моей информации, пока нет возможности вытащить тело Алексея. Идут боевые действия», — написал Смирнов в своем telegram-канале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший футболист сборной России Алексей Бугаев погиб в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил юрист Антон Смирнов в своем telegram-канале «Честность — не порок». Подробнее о том, как складывалась игровая карьера защитника, что привело его на СВО читайте в материале URA.RU. Алексей Бугаев начал свою профессиональную карьеру в футболе в мае 2001 года, дебютировав за «Торпедо» в матче против саратовского «Сокола», пишет телеканал 360. За тот сезон он провел два матча в высшей лиге. После короткого периода в «Томи», где он был признан лучшим защитником команды, Бугаев вернулся в «Торпедо». В сезоне 2004 года его вызвали в национальную сборную России, с которой он принял участие в чемпионате Европы. После этого он подписал трехлетний контракт с «Локомотивом», а затем продолжил карьеру в «Томи», «Химках» и «Краснодаре». Бугаев закончил карьеру в середине мая 2010 года. В ноябре 2023 года Бугаева задержали в Краснодаре с примерно 500 граммами производного метилэфедрона. На него было возбуждено уголовное дело по статье о производстве и сбыте наркотиков в особо крупном размере, напоминает «Царьград». Во время задержания Бугаев оказал сопротивление полицейским, что привело к его административному аресту. В ходе следствия он признался в попытке заработать, чтобы покрыть свои долги, и выдал своих сообщников. В сентябре 2024 года Бугаев был приговорен к 9,5 годам колонии строгого режима, пишет «Национальная служба новостей». В возрасте 43 лет Алексей Бугаев погиб в зоне специальной военной операции. После вынесения приговора Бугаев заключил контракт с Минобороны ради помилования. По данным СМИ, с момента приговора прошло чуть меньше трех месяцев. Отец бывшего футболиста Иван Бугаева, подтвердил гибель сына на СВО, сообщает RT. «К сожалению, новость о смерти Алексея является правдой. Это произошло сегодня», — цитирует отца игрока Sport24. Тело Бугаева пока невозможно забрать и передать родственникам, так как в районе его гибели продолжаются боевые действия, сообщил футбольный агент Антон Смирнов. «По моей информации, пока нет возможности вытащить тело Алексея. Идут боевые действия», — написал Смирнов в своем telegram-канале.