В зоне СВО погиб пойманный на наркотиках экс-футболист сборной РФ Алексей Бугаев

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Погибшему Алексею Бугаеву было 43 года
Погибшему Алексею Бугаеву было 43 года Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Экс-футболист Алексей Бугаев, осужденный по уголовному делу о наркотиках, погиб в зоне СВО в возрасте 43 лет. Об этом сообщил журналисты. 

«На СВО погиб бывший футболист московского „Торпедо“, „Локомотива“, „Томи“, „Химок“, „Краснодара“ и сборной России Алексей Бугаев», — передает Sport24. Отмечается, что на момент смерти ему было 43 года. 

В составе российской сборной Бугаев провел семь матчей. В том числе он играл на Евро-2004. Также в 2005 году в составе «Локомотива» спортсмен выиграл Суперкубок России. 

Ранее Алексей Бугаев был осужден по делу о наркотика, его осудили на 9,5 лет. Адвокат мужчины Константин Жеребцов сообщил, что бывший футболист хотел отправиться на фронт спецоперации. 

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Экс-футболист Алексей Бугаев, осужденный по уголовному делу о наркотиках, погиб в зоне СВО в возрасте 43 лет. Об этом сообщил журналисты.  «На СВО погиб бывший футболист московского „Торпедо“, „Локомотива“, „Томи“, „Химок“, „Краснодара“ и сборной России Алексей Бугаев», — передает Sport24. Отмечается, что на момент смерти ему было 43 года.  В составе российской сборной Бугаев провел семь матчей. В том числе он играл на Евро-2004. Также в 2005 году в составе «Локомотива» спортсмен выиграл Суперкубок России.  Ранее Алексей Бугаев был осужден по делу о наркотика, его осудили на 9,5 лет. Адвокат мужчины Константин Жеребцов сообщил, что бывший футболист хотел отправиться на фронт спецоперации. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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