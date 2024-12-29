В зоне СВО погиб пойманный на наркотиках экс-футболист сборной РФ Алексей Бугаев

Экс-футболист Алексей Бугаев, осужденный по уголовному делу о наркотиках, погиб в зоне СВО в возрасте 43 лет. Об этом сообщил журналисты.
«На СВО погиб бывший футболист московского „Торпедо“, „Локомотива“, „Томи“, „Химок“, „Краснодара“ и сборной России Алексей Бугаев», — передает Sport24. Отмечается, что на момент смерти ему было 43 года.
В составе российской сборной Бугаев провел семь матчей. В том числе он играл на Евро-2004. Также в 2005 году в составе «Локомотива» спортсмен выиграл Суперкубок России.
Ранее Алексей Бугаев был осужден по делу о наркотика, его осудили на 9,5 лет. Адвокат мужчины Константин Жеребцов сообщил, что бывший футболист хотел отправиться на фронт спецоперации.
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