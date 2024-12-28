Пермская мэрия изымает объекты незавершенного строительства у производителя ЖБИ

Городской департамент земельных отношений Администрации Перми обратился в Арбитражный суд Пермского края с иском к производителю железобетонных изделий ООО «Строй-Центр». Информация содержится в данных картотеки арбитражных дел.
«Дело относится к категории „Истребование имущества из чужого незаконного владения“. Заявитель требует изъять ряд объектов незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов. Спорные строения находятся по ул. Фоминской, 41. Всего их в иске перечислено пять. Площадь объектов варьируется от 12,3 до 1055 кв метров, назначение самого большого на публичной кадастровой карте отображается как „склад“, — сообщает Business Class со ссылкой на „СПАРК-Интерфакс“.
По данным картотеки арбитражных дел, иск департамента оставлен без движения до устранения недостатков. Необходимо приложить документы, подтверждающие направление ответчику копии искового заявления.
На сайте ООО «Строй-Центр» указано, что компания работает на рынке железобетонных изделий с 2007 год. Организация имеет два завода. Она специализируется на производстве изделий из бетона для использования в строительстве. Приоритетные направления компании: изготовление ЖБИ, производство ЖБК, керамзитобетонные блоки.
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