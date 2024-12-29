29 декабря 2024

Фицо назвал поддержку ЕС Украины саморазрушительной

© Служба новостей «URA.RU»
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Место, где погиб Ильян Абдрафиков. Свердловская область, Камышлов, газ, газопровод, поселок, забор
В Словакии обеспокоены решением Украины остановить транзит российского газа Фото:

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо направил официальное обращение к лидерам Европейского союза, в котором выразил обеспокоенность в связи с решением Украины остановить транзит российского газа. Он подчеркнул, что такая ситуация является саморазрушительной.

«Выражаю убеждение, что в интересах всех граждан Европейского союза, чтобы европейские усилия поддерживать Украину были рациональными, а не в виде саморазрушительных и чрезвычайно вредных для Евросоюза жестов», — написал Фицо в открытом письме, передает РИА Новости. Он направил его руководителям Европейской комиссии и Европейского совета.

Фицо подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский без предварительных открытых консультаций с Европейским союзом или его членами односторонне объявил, что начиная с 1 января 2025 года Украина прекратит транзит газа через свою территорию в направлении Словакии и других стран Западной Европы. Премьер-министр обратился к главам этих органов с просьбой уделить ситуации должное внимание и придать срочную важность. Он назвал ее беспрецедентной.

Как ранее писало URA.RU, президент Украины обвинил Фицо в открытии нового «энергетического» фронта против Украины по поручению президента РФ Владимира Путина. Сам же премьер-министр Словакии предупредил, что остановка Киевом транзита газа обойдется Европе в 120 млрд евро, пишет RT.

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо направил официальное обращение к лидерам Европейского союза, в котором выразил обеспокоенность в связи с решением Украины остановить транзит российского газа. Он подчеркнул, что такая ситуация является саморазрушительной. «Выражаю убеждение, что в интересах всех граждан Европейского союза, чтобы европейские усилия поддерживать Украину были рациональными, а не в виде саморазрушительных и чрезвычайно вредных для Евросоюза жестов», — написал Фицо в открытом письме, передает РИА Новости. Он направил его руководителям Европейской комиссии и Европейского совета. Фицо подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский без предварительных открытых консультаций с Европейским союзом или его членами односторонне объявил, что начиная с 1 января 2025 года Украина прекратит транзит газа через свою территорию в направлении Словакии и других стран Западной Европы. Премьер-министр обратился к главам этих органов с просьбой уделить ситуации должное внимание и придать срочную важность. Он назвал ее беспрецедентной. Как ранее писало URA.RU, президент Украины обвинил Фицо в открытии нового «энергетического» фронта против Украины по поручению президента РФ Владимира Путина. Сам же премьер-министр Словакии предупредил, что остановка Киевом транзита газа обойдется Европе в 120 млрд евро, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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