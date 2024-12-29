Фицо назвал поддержку ЕС Украины саморазрушительной

29 декабря 2024 в 23:56 Размер текста - 17 +

В Словакии обеспокоены решением Украины остановить транзит российского газа Фото: Илья Московец © URA.RU Премьер-министр Словакии Роберт Фицо направил официальное обращение к лидерам Европейского союза, в котором выразил обеспокоенность в связи с решением Украины остановить транзит российского газа. Он подчеркнул, что такая ситуация является саморазрушительной. «Выражаю убеждение, что в интересах всех граждан Европейского союза, чтобы европейские усилия поддерживать Украину были рациональными, а не в виде саморазрушительных и чрезвычайно вредных для Евросоюза жестов», — написал Фицо в открытом письме, передает РИА Новости. Он направил его руководителям Европейской комиссии и Европейского совета. Фицо подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский без предварительных открытых консультаций с Европейским союзом или его членами односторонне объявил, что начиная с 1 января 2025 года Украина прекратит транзит газа через свою территорию в направлении Словакии и других стран Западной Европы. Премьер-министр обратился к главам этих органов с просьбой уделить ситуации должное внимание и придать срочную важность. Он назвал ее беспрецедентной. Как ранее писало URA.RU, президент Украины обвинил Фицо в открытии нового «энергетического» фронта против Украины по поручению президента РФ Владимира Путина. Сам же премьер-министр Словакии предупредил, что остановка Киевом транзита газа обойдется Европе в 120 млрд евро, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо направил официальное обращение к лидерам Европейского союза, в котором выразил обеспокоенность в связи с решением Украины остановить транзит российского газа. Он подчеркнул, что такая ситуация является саморазрушительной. «Выражаю убеждение, что в интересах всех граждан Европейского союза, чтобы европейские усилия поддерживать Украину были рациональными, а не в виде саморазрушительных и чрезвычайно вредных для Евросоюза жестов», — написал Фицо в открытом письме, передает РИА Новости. Он направил его руководителям Европейской комиссии и Европейского совета. Фицо подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский без предварительных открытых консультаций с Европейским союзом или его членами односторонне объявил, что начиная с 1 января 2025 года Украина прекратит транзит газа через свою территорию в направлении Словакии и других стран Западной Европы. Премьер-министр обратился к главам этих органов с просьбой уделить ситуации должное внимание и придать срочную важность. Он назвал ее беспрецедентной. Как ранее писало URA.RU, президент Украины обвинил Фицо в открытии нового «энергетического» фронта против Украины по поручению президента РФ Владимира Путина. Сам же премьер-министр Словакии предупредил, что остановка Киевом транзита газа обойдется Европе в 120 млрд евро, пишет RT.