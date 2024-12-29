29 декабря 2024
28 декабря 2024

В Кургане пятирублевую монету продают по цене квартиры. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане продают редкую пятирублевую монету за 5 миллионов рублей
В Кургане продают редкую пятирублевую монету за 5 миллионов рублей Фото:

В Кургане продают редкую пятирублевую монету за пять миллионов рублей. Продавец заявляет, что у монеты орел смещен вправо. Об этом говорится на популярном сайте с объявлениями.

«Внимание коллекционеров продаю очень редкую 5 рублевую монету со смещенным орлом. Орел смещен вправо. Год выпуска 1997», — говорится на сайте.

В Кургане продают редкую пятирублевую монету за 5 миллионов рублей
В Кургане продают редкую пятирублевую монету за 5 миллионов рублей
Фото:

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане выставлена на продажу купюра номиналом 100 рублей с редким зеркальным номером. Ее владелец планирует выручить за нее десять тысяч рублей, что эквивалентности стоимости среднего смартфона.

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В Кургане продают редкую пятирублевую монету за пять миллионов рублей. Продавец заявляет, что у монеты орел смещен вправо. Об этом говорится на популярном сайте с объявлениями. «Внимание коллекционеров продаю очень редкую 5 рублевую монету со смещенным орлом. Орел смещен вправо. Год выпуска 1997», — говорится на сайте. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане выставлена на продажу купюра номиналом 100 рублей с редким зеркальным номером. Ее владелец планирует выручить за нее десять тысяч рублей, что эквивалентности стоимости среднего смартфона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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