В Кургане продают редкую пятирублевую монету за 5 миллионов рублей
В Кургане продают редкую пятирублевую монету за пять миллионов рублей. Продавец заявляет, что у монеты орел смещен вправо. Об этом говорится на популярном сайте с объявлениями.
«Внимание коллекционеров продаю очень редкую 5 рублевую монету со смещенным орлом. Орел смещен вправо. Год выпуска 1997», — говорится на сайте.
В Кургане продают редкую пятирублевую монету за 5 миллионов рублей
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане выставлена на продажу купюра номиналом 100 рублей с редким зеркальным номером. Ее владелец планирует выручить за нее десять тысяч рублей, что эквивалентности стоимости среднего смартфона.
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