В Перми на эспланаде стартует фестиваль зимних видов спорта

Открытие катка на эспланаде состоится 30 декабря
В Перми стартует фестиваль зимних видов спорта. Главной площадкой для его проведения станет бесплатный каток перед Театром-Театром.
«Для любителей активного отдыха доступно посещение мастер-классов по хоккею, фигурному катанию, конькобежному спорту, керлингу. На катке пройдут турниры и спортивные праздники. Программа будет работать на протяжении всех новогодних каникул», — сообщает Департамент культуры и молодежной политики Перми в своих соцсетях.
Открытие катка состоится 30 декабря в 18:00. На катке одновременно могут находиться не более 100 человек, поэтому необходима предварительная регистрация.
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