29 декабря 2024

В Перми на эспланаде стартует фестиваль зимних видов спорта

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие катка на эспланаде состоится 30 декабря
Открытие катка на эспланаде состоится 30 декабря Фото:

В Перми стартует фестиваль зимних видов спорта. Главной площадкой для его проведения станет бесплатный каток перед Театром-Театром.

«Для любителей активного отдыха доступно посещение мастер-классов по хоккею, фигурному катанию, конькобежному спорту, керлингу. На катке пройдут турниры и спортивные праздники. Программа будет работать на протяжении всех новогодних каникул», — сообщает Департамент культуры и молодежной политики Перми в своих соцсетях.

Открытие катка состоится 30 декабря в 18:00. На катке одновременно могут находиться не более 100 человек, поэтому необходима предварительная регистрация.

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В Перми стартует фестиваль зимних видов спорта. Главной площадкой для его проведения станет бесплатный каток перед Театром-Театром. «Для любителей активного отдыха доступно посещение мастер-классов по хоккею, фигурному катанию, конькобежному спорту, керлингу. На катке пройдут турниры и спортивные праздники. Программа будет работать на протяжении всех новогодних каникул», — сообщает Департамент культуры и молодежной политики Перми в своих соцсетях. Открытие катка состоится 30 декабря в 18:00. На катке одновременно могут находиться не более 100 человек, поэтому необходима предварительная регистрация.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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