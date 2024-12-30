Налог на бездетность и борьба с квадроберами: самые нелепые предложения Госдумы в 2024 году

В 2024 году Госдума предлагала законодательно запретить Hamster Kombat
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В 2024 году депутаты предлагали ввести налог на бездетность и хотели лишать родительских прав отцов и матерей квадроберов
В 2024 году депутаты предлагали ввести налог на бездетность и хотели лишать родительских прав отцов и матерей квадроберов Фото:

В 2024 году, помимо важных инициатив, депутаты Госдумы РФ предлагали и множество неоднозначных. Среди прочего, в России хотели ввести налог на бездетность, на законодательном уровне запретить «тапать» хомяка и предлагали отбирать детей-квадроберов у их родителей. Об этих и других нелепых инициативах Госдумы — в материале URA.RU.

Налог на бездетность

Член комитета ГД по обороне Андрей Гурулев предложил ввести налог на бездетность, а собранные с этого средства направлять на поддержку сирот и детских домов. Также прозвучала идея о том, что 30-40 тысяч должны платить даже те семьи, которые не имеют детей по медицинским показаниям. С такой идеей выступил директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве Алексей Зубец.

Борьба с квадроберами

Тема квадроберов активно обсуждалась в конце лета и осенью 2024 года. Депутат Сергей Колунов предложил лишать родительских прав за увлечение детей квадробингом, что вызвало резонанс в обществе. В итоге, депутатами было решено подходить к решению вопроса более мягко.

Предложение о форме для депутатов

Член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет высказал идею о введении формы для депутатов ГД. Это, по его мнению, поможет укрепить дисциплину. Однако он подчеркнул отсутствие намерений выступать с законодательной инициативой по данному вопросу.

Запрет «тапать» хомяка

Летом 2024 года в России стала популярной игра Hamster Kombat, вызвавшая беспокойство у законодателей. В ней пользователю предлагалось нажимать или, по-другому, «тапать», на хомяка, и таким образом копить криптовалюту, чтобы впоследствии на ней заработать. Глава комитета ГД по финансовому рынку, Анатолий Аксаков, раскритиковал игру, назвав ее мошеннической и предложил ее запретить, указывая на массовый психоз, который развился среди населения из-за этой игры.

Оставлять мальчиков отцам после развода

Депутат Дмитрий Кузнецов, который выступает за уравнение прав отцов и матерей в воспитании детей, предложил оставлять мальчиков старше восьми лет после развода с отцами, а не с матерями. Он подчеркивал, что это связано с тем, что мужчина не станет требовать алиментов с женщины. Тем не менее, это предложение вызвало многочисленные обсуждения в СМИ и обществе.

Отправка на СВО алиментщиков и должников

Депутат Виталий Милонов предложил отправлять на фронт алиментщиков, которые уклоняются от выплат, и должников по ЖКУ. Такие меры, по мнению Милонова, помогут отцам, годами уклоняющимся от содержания своих детей, наконец материально поддержать семью и «очистить совесть».

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В 2024 году, помимо важных инициатив, депутаты Госдумы РФ предлагали и множество неоднозначных. Среди прочего, в России хотели ввести налог на бездетность, на законодательном уровне запретить «тапать» хомяка и предлагали отбирать детей-квадроберов у их родителей. Об этих и других нелепых инициативах Госдумы — в материале URA.RU. Налог на бездетность Член комитета ГД по обороне Андрей Гурулев предложил ввести налог на бездетность, а собранные с этого средства направлять на поддержку сирот и детских домов. Также прозвучала идея о том, что 30-40 тысяч должны платить даже те семьи, которые не имеют детей по медицинским показаниям. С такой идеей выступил директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве Алексей Зубец. Борьба с квадроберами Тема квадроберов активно обсуждалась в конце лета и осенью 2024 года. Депутат Сергей Колунов предложил лишать родительских прав за увлечение детей квадробингом, что вызвало резонанс в обществе. В итоге, депутатами было решено подходить к решению вопроса более мягко. Предложение о форме для депутатов Член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет высказал идею о введении формы для депутатов ГД. Это, по его мнению, поможет укрепить дисциплину. Однако он подчеркнул отсутствие намерений выступать с законодательной инициативой по данному вопросу. Запрет «тапать» хомяка Летом 2024 года в России стала популярной игра Hamster Kombat, вызвавшая беспокойство у законодателей. В ней пользователю предлагалось нажимать или, по-другому, «тапать», на хомяка, и таким образом копить криптовалюту, чтобы впоследствии на ней заработать. Глава комитета ГД по финансовому рынку, Анатолий Аксаков, раскритиковал игру, назвав ее мошеннической и предложил ее запретить, указывая на массовый психоз, который развился среди населения из-за этой игры. Оставлять мальчиков отцам после развода Депутат Дмитрий Кузнецов, который выступает за уравнение прав отцов и матерей в воспитании детей, предложил оставлять мальчиков старше восьми лет после развода с отцами, а не с матерями. Он подчеркивал, что это связано с тем, что мужчина не станет требовать алиментов с женщины. Тем не менее, это предложение вызвало многочисленные обсуждения в СМИ и обществе. Отправка на СВО алиментщиков и должников Депутат Виталий Милонов предложил отправлять на фронт алиментщиков, которые уклоняются от выплат, и должников по ЖКУ. Такие меры, по мнению Милонова, помогут отцам, годами уклоняющимся от содержания своих детей, наконец материально поддержать семью и «очистить совесть».
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