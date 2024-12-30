Новый президент Грузии подтвердил курс на Запад

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Кавелашвили заявил, что Грузия сохраняет курс на Евросоюз и США
Кавелашвили заявил, что Грузия сохраняет курс на Евросоюз и США Фото:

Грузия продолжает держать курс на членство в Евросоюзе и улучшение отношений с США. Об этом заявил новый президент страны Михаил Кавелашвили.

«К сожалению, подобные спекуляции служат поляризации нашего общества, поэтому наш долг противопоставить этим спекуляциям правду, а она заключается в том, что Грузия никуда не сворачивала с курса на евроинтеграцию», — рассказал Михаил Кавелашвили на ежегодной конференции грузинских послов, его слова передает «Интерфакс». Он подчеркнул, что Грузия готова начать переговоры о вхождении в ЕС «хоть сегодня». 

Также новый президент отметил, что сохраняется и другой приоритет страны — улучшение отношений с США. По его мнению, после инаугурации нового президента США Дональда Трампа отношения между двумя странами будут восстановлены. 

Кавелашвили основал в 2022 году движение «Сила народа», которое выпустило первый вариант закона об «иноагентах», который вызвал волну протестов и приостановил процесс вступления Грузии в ЕС. Также Кавелашвили заявлял о том, что Запад пытается открыть в Грузии второй фронт против РФ. 

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Грузия продолжает держать курс на членство в Евросоюзе и улучшение отношений с США. Об этом заявил новый президент страны Михаил Кавелашвили. «К сожалению, подобные спекуляции служат поляризации нашего общества, поэтому наш долг противопоставить этим спекуляциям правду, а она заключается в том, что Грузия никуда не сворачивала с курса на евроинтеграцию», — рассказал Михаил Кавелашвили на ежегодной конференции грузинских послов, его слова передает «Интерфакс». Он подчеркнул, что Грузия готова начать переговоры о вхождении в ЕС «хоть сегодня».  Также новый президент отметил, что сохраняется и другой приоритет страны — улучшение отношений с США. По его мнению, после инаугурации нового президента США Дональда Трампа отношения между двумя странами будут восстановлены.  Кавелашвили основал в 2022 году движение «Сила народа», которое выпустило первый вариант закона об «иноагентах», который вызвал волну протестов и приостановил процесс вступления Грузии в ЕС. Также Кавелашвили заявлял о том, что Запад пытается открыть в Грузии второй фронт против РФ. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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