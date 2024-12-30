Беспилотник ВСУ атаковал Краснодарский край

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Один дрон ВСУ сбит над Краснодарским краем, другой - над Брянской областью
Один дрон ВСУ сбит над Краснодарским краем, другой - над Брянской областью Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские системы ПВО сбили украинский БПЛА над территорией Краснодарского края. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Один [дрон ВСУ перехвачен] — над территорией Краснодарского края», — написали в официальном telegram-канале Минобороны. Там отметили, что дрон был сбит в промежутке между 10 и 12 часами утра по московскому времени. Также в это время был сбит один беспилотник над Брянской областью.

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Российские системы ПВО сбили украинский БПЛА над территорией Краснодарского края. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Один [дрон ВСУ перехвачен] — над территорией Краснодарского края», — написали в официальном telegram-канале Минобороны. Там отметили, что дрон был сбит в промежутке между 10 и 12 часами утра по московскому времени. Также в это время был сбит один беспилотник над Брянской областью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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