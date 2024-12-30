Беспилотник ВСУ атаковал Краснодарский край

Один дрон ВСУ сбит над Краснодарским краем, другой - над Брянской областью
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские системы ПВО сбили украинский БПЛА над территорией Краснодарского края. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Один [дрон ВСУ перехвачен] — над территорией Краснодарского края», — написали в официальном telegram-канале Минобороны. Там отметили, что дрон был сбит в промежутке между 10 и 12 часами утра по московскому времени. Также в это время был сбит один беспилотник над Брянской областью.
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