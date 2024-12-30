Фицо подсчитал ущерб ЕС от остановки транзита газа через Украину

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Ущерб ЕС от остановки Украиной транзита газа в Европу будет примерно в 30 больше потерь России
Ущерб ЕС от остановки Украиной транзита газа в Европу будет примерно в 30 больше потерь России Фото:

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предостерег о значительных экономических последствиях для Евросоюза в случае остановки Украиной транзита газа в Европу. По его словам, ущерб для стран ЕС будет в 30 раз больше, чем для России. 

«Убытки, причиненные РФ [решением Киева прекратить транзит газа], составят только около двух миллиардов евро, это всего 3% от всех [финансовых] убытков, причиненных 27 государствам-членам ЕС... Влияние на конкурентоспособность ЕС, даже комментировать не хочется», — написал Фицо на своей странице в одной из социальных сетей. Так он прокомментировал то, что Киев с 1 января 2025 года остановит транзит газа через свою территорию в страны Европы.

Словацкий премьер также указал на возможное повышение цен на газ в Европе из-за прекращения транзита через Украину, что приведет к ежегодным убыткам для экономик ЕС в размере 60-70 миллиардов евро. Он подчеркнул серьезность ситуации и обратился к председателям Евросовета Антониу Коште и Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой срочно рассмотреть данную проблему.

Словакия понесет ущерб в размере 400 миллионов евро ежегодно в результате прекращения транзита газа. Украинский бюджет, который пополняется за счет сборов за транзит, потеряет около 800 миллионов евро.

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предостерег о значительных экономических последствиях для Евросоюза в случае остановки Украиной транзита газа в Европу. По его словам, ущерб для стран ЕС будет в 30 раз больше, чем для России.  «Убытки, причиненные РФ [решением Киева прекратить транзит газа], составят только около двух миллиардов евро, это всего 3% от всех [финансовых] убытков, причиненных 27 государствам-членам ЕС... Влияние на конкурентоспособность ЕС, даже комментировать не хочется», — написал Фицо на своей странице в одной из социальных сетей. Так он прокомментировал то, что Киев с 1 января 2025 года остановит транзит газа через свою территорию в страны Европы. Словацкий премьер также указал на возможное повышение цен на газ в Европе из-за прекращения транзита через Украину, что приведет к ежегодным убыткам для экономик ЕС в размере 60-70 миллиардов евро. Он подчеркнул серьезность ситуации и обратился к председателям Евросовета Антониу Коште и Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой срочно рассмотреть данную проблему. Словакия понесет ущерб в размере 400 миллионов евро ежегодно в результате прекращения транзита газа. Украинский бюджет, который пополняется за счет сборов за транзит, потеряет около 800 миллионов евро.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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