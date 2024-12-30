Шмыгаль: США направят Украине 15 млрд долларов за счет активов РФ

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Денис Шмыгаль заявил об очередной поддержке Украины США
Денис Шмыгаль заявил об очередной поддержке Украины США Фото:

США предоставят Киеву 15 миллиардов долларов из доходов от замороженных российских активов. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«США предоставят Украине 15 млрд долларов, обеспеченных будущими доходами от замороженных российских активов», — написал Шмыгаль в telegram-канале. Соответствующее соглашение было подписано между украинским минфином и Всемирным банком. Эти средства направлены на социальные и гуманитарные расходы. 

На днях Шмыгаль говорил, что Украина получила от США один миллиард долларов. Это был первый транш помощи от Штатов за счет замороженных активов РФ. В Кремле назвали эту поддержку воровством, передает «Национальная служба новостей». Конфискация активов России может стать причиной дефолта США, сообщает RT, ссылаясь на представителей из Кремневой долины. 

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США предоставят Киеву 15 миллиардов долларов из доходов от замороженных российских активов. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. «США предоставят Украине 15 млрд долларов, обеспеченных будущими доходами от замороженных российских активов», — написал Шмыгаль в telegram-канале. Соответствующее соглашение было подписано между украинским минфином и Всемирным банком. Эти средства направлены на социальные и гуманитарные расходы.  На днях Шмыгаль говорил, что Украина получила от США один миллиард долларов. Это был первый транш помощи от Штатов за счет замороженных активов РФ. В Кремле назвали эту поддержку воровством, передает «Национальная служба новостей». Конфискация активов России может стать причиной дефолта США, сообщает RT, ссылаясь на представителей из Кремневой долины. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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