Шмыгаль: США направят Украине 15 млрд долларов за счет активов РФ

США предоставят Киеву 15 миллиардов долларов из доходов от замороженных российских активов. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«США предоставят Украине 15 млрд долларов, обеспеченных будущими доходами от замороженных российских активов», — написал Шмыгаль в telegram-канале. Соответствующее соглашение было подписано между украинским минфином и Всемирным банком. Эти средства направлены на социальные и гуманитарные расходы.
На днях Шмыгаль говорил, что Украина получила от США один миллиард долларов. Это был первый транш помощи от Штатов за счет замороженных активов РФ. В Кремле назвали эту поддержку воровством, передает «Национальная служба новостей». Конфискация активов России может стать причиной дефолта США, сообщает RT, ссылаясь на представителей из Кремневой долины.
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