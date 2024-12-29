29 декабря 2024

Скончался почетный гражданин Перми, известный иллюзионист Владимир Данилин

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Данилин скончался на 74-м году жизни
Данилин скончался на 74-м году жизни Фото:

На 74-м году жизни скончался всемирно известный иллюзионист, руководитель театра «Иллюзион», почетный гражданин города Перми Владимир Николаевич Данилин. Об этом сообщил мэр Перми Эдуард Соснин.

«С прискорбием сообщаю, что на 74-м году жизни скончался выдающийся человек, почетный гражданин города Перми Владимир Николаевич Данилин. Сегодня мы потеряли выдающегося человека и великого мастера. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Владимира Николаевича, а также всем, кто знал его. Пермь всегда будет помнить о его творческом наследии, о волшебных моментах, которые он подарил нам», — написал мэр в своем telegram-канале.

Владимир Данилин вдохновлял поколения зрителей и творцов. Его мастерство признаны не только в России, но и за рубежом. Он имел звание Заслуженного и Народного артиста РСФСР. Кроме того, Владимир Николаевич был профессором Пермского государственного института культуры, где передавал знания и опыт молодым поколениям.

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На 74-м году жизни скончался всемирно известный иллюзионист, руководитель театра «Иллюзион», почетный гражданин города Перми Владимир Николаевич Данилин. Об этом сообщил мэр Перми Эдуард Соснин. «С прискорбием сообщаю, что на 74-м году жизни скончался выдающийся человек, почетный гражданин города Перми Владимир Николаевич Данилин. Сегодня мы потеряли выдающегося человека и великого мастера. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Владимира Николаевича, а также всем, кто знал его. Пермь всегда будет помнить о его творческом наследии, о волшебных моментах, которые он подарил нам», — написал мэр в своем telegram-канале. Владимир Данилин вдохновлял поколения зрителей и творцов. Его мастерство признаны не только в России, но и за рубежом. Он имел звание Заслуженного и Народного артиста РСФСР. Кроме того, Владимир Николаевич был профессором Пермского государственного института культуры, где передавал знания и опыт молодым поколениям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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