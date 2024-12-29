29 декабря 2024

Следователи заинтересовались гибелью двух женщин на пожаре в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Следователями проводятся судебные экспертизы для уточнения причин пожара
Следователями проводятся судебные экспертизы для уточнения причин пожара Фото:

Следователи СК России устанавливают обстоятельства гибели двух женщин во время пожара в Индустриальном районе Перми. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю.

«Предварительно, в ночное время 29 декабря 2024 года в частном доме по ул. Конструкторская в городе Перми, произошло возгорание, причиной которого стало неосторожное обращение с электроприборами. В ходе тушения обнаружены тела двух женщин 1943 и 1960 года рождения», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Следователи осмотрели место ЧП, проводятся необходимые судебные экспертизы для уточнения причин пожара и гибели людей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в результате ночного пожара в Перми на ул. Конструкторская погибли два человека. К месту пожара были направлены 48 человек и 10 единиц техники МЧС России. 

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Следователи СК России устанавливают обстоятельства гибели двух женщин во время пожара в Индустриальном районе Перми. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю. «Предварительно, в ночное время 29 декабря 2024 года в частном доме по ул. Конструкторская в городе Перми, произошло возгорание, причиной которого стало неосторожное обращение с электроприборами. В ходе тушения обнаружены тела двух женщин 1943 и 1960 года рождения», — сообщается в telegram-канале ведомства. Следователи осмотрели место ЧП, проводятся необходимые судебные экспертизы для уточнения причин пожара и гибели людей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ранее URA.RU сообщало о том, что в результате ночного пожара в Перми на ул. Конструкторская погибли два человека. К месту пожара были направлены 48 человек и 10 единиц техники МЧС России. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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