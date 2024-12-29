Следователи заинтересовались гибелью двух женщин на пожаре в Перми

Следователи СК России устанавливают обстоятельства гибели двух женщин во время пожара в Индустриальном районе Перми. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю.
«Предварительно, в ночное время 29 декабря 2024 года в частном доме по ул. Конструкторская в городе Перми, произошло возгорание, причиной которого стало неосторожное обращение с электроприборами. В ходе тушения обнаружены тела двух женщин 1943 и 1960 года рождения», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Следователи осмотрели место ЧП, проводятся необходимые судебные экспертизы для уточнения причин пожара и гибели людей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в результате ночного пожара в Перми на ул. Конструкторская погибли два человека. К месту пожара были направлены 48 человек и 10 единиц техники МЧС России.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!