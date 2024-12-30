Что войдет в новый пакет военной помощи США Украине

Блинкен: в новый транш помощи ВСУ вошли системы Javelin и боеприпасы для HIMARS
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США отправили Украине большое количество боеприпасов
США отправили Украине большое количество боеприпасов Фото:
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США выделили Украине новый пакет военной помощи. В него вошли противотанковые системы Javelin, ракеты TOW, боеприпасы для РСЗО HIMARS и другое оружие. Об этом сообщил в своем заявлении госсекретарь США Энтони Блинкен. 

«Он (пакет военной помощи) включает боеприпасы для систем противодействия беспилотным летательным аппаратам (c-UAS), боеприпасы для противовоздушной обороны, боеприпасы для ракетных систем HIMARS», — говорится в заявлении Блинкена. Информацию передает MSN.

Также в пакет вошли 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы, ракеты TOW, противотанковые системы Javelin и AT-4. Кроме того, американская сторона отправила Киеву средства связи, обмундирование и индивидуальное снаряжение для ВСУ. 

Сегодня президент США Джо Байден сообщил, что выделил Украине военную помощь на почти 2,5 млрд долларов. Сумма транша разделится на две: 1,22 миллиарда выделили в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины (USAI), еще 1,25 миллиарда долларов выделят на поддержку ВСУ, передает 360.ru. Американские чиновники заявили, что в транш были включены боеприпасы для NASAMS и HAWK и ракеты Stinger, передает деловое издание «Взгляд»

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США выделили Украине новый пакет военной помощи. В него вошли противотанковые системы Javelin, ракеты TOW, боеприпасы для РСЗО HIMARS и другое оружие. Об этом сообщил в своем заявлении госсекретарь США Энтони Блинкен.  «Он (пакет военной помощи) включает боеприпасы для систем противодействия беспилотным летательным аппаратам (c-UAS), боеприпасы для противовоздушной обороны, боеприпасы для ракетных систем HIMARS», — говорится в заявлении Блинкена. Информацию передает MSN. Также в пакет вошли 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы, ракеты TOW, противотанковые системы Javelin и AT-4. Кроме того, американская сторона отправила Киеву средства связи, обмундирование и индивидуальное снаряжение для ВСУ.  Сегодня президент США Джо Байден сообщил, что выделил Украине военную помощь на почти 2,5 млрд долларов. Сумма транша разделится на две: 1,22 миллиарда выделили в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины (USAI), еще 1,25 миллиарда долларов выделят на поддержку ВСУ, передает 360.ru. Американские чиновники заявили, что в транш были включены боеприпасы для NASAMS и HAWK и ракеты Stinger, передает деловое издание «Взгляд». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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