29 декабря 2024

Пермская санавиация спасла пациента с помощью искусственной почки

© Служба новостей «URA.RU»
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«Искусственную почку» санавиация впервые применила в октябре 2024 года
«Искусственную почку» санавиация впервые применила в октябре 2024 года Фото:

В октябре впервые в Пермском крае специалисты санавиации применили искусственную почку — портативный аппарат для временной замены почечных функций. Об этом рассказала пресс-служба Минздрава Пермского края.

«Это очень значимое приобретение для нашего отделения, что в корне изменило систему оказания помощи пациентам в критическом состоянии: теперь нет необходимости транспортировать человека на гемодиализ, подвергая его риску, поскольку „почка“ едет туда, где он находится», — сказано в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства.

Искусственную почку впервые применили в октябре 2024 года. Тогда мужчина из Частых получил тяжелую травму от падения дерева и был экстренно госпитализирован в Нытвенскую ЦРБ. Бригада пермских специалистов, узнав о его состоянии, решила использовать новое оборудование.

В уходящем 2024 году у отделения экстренной консультативной скорой медицинской помощи Пермской краевой клинической больницы кроме «искусственной почки» появилось и другое новейшее оборудование. Так, в распоряжении специалистов теперь имеется аппарат УЗИ экспертного класса и система аутогемотрансфузии, используемая при массивных кровотечениях.

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В октябре впервые в Пермском крае специалисты санавиации применили искусственную почку — портативный аппарат для временной замены почечных функций. Об этом рассказала пресс-служба Минздрава Пермского края. «Это очень значимое приобретение для нашего отделения, что в корне изменило систему оказания помощи пациентам в критическом состоянии: теперь нет необходимости транспортировать человека на гемодиализ, подвергая его риску, поскольку „почка“ едет туда, где он находится», — сказано в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Искусственную почку впервые применили в октябре 2024 года. Тогда мужчина из Частых получил тяжелую травму от падения дерева и был экстренно госпитализирован в Нытвенскую ЦРБ. Бригада пермских специалистов, узнав о его состоянии, решила использовать новое оборудование. В уходящем 2024 году у отделения экстренной консультативной скорой медицинской помощи Пермской краевой клинической больницы кроме «искусственной почки» появилось и другое новейшее оборудование. Так, в распоряжении специалистов теперь имеется аппарат УЗИ экспертного класса и система аутогемотрансфузии, используемая при массивных кровотечениях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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