Пермская санавиация спасла пациента с помощью искусственной почки

В октябре впервые в Пермском крае специалисты санавиации применили искусственную почку — портативный аппарат для временной замены почечных функций. Об этом рассказала пресс-служба Минздрава Пермского края.
«Это очень значимое приобретение для нашего отделения, что в корне изменило систему оказания помощи пациентам в критическом состоянии: теперь нет необходимости транспортировать человека на гемодиализ, подвергая его риску, поскольку „почка“ едет туда, где он находится», — сказано в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства.
Искусственную почку впервые применили в октябре 2024 года. Тогда мужчина из Частых получил тяжелую травму от падения дерева и был экстренно госпитализирован в Нытвенскую ЦРБ. Бригада пермских специалистов, узнав о его состоянии, решила использовать новое оборудование.
В уходящем 2024 году у отделения экстренной консультативной скорой медицинской помощи Пермской краевой клинической больницы кроме «искусственной почки» появилось и другое новейшее оборудование. Так, в распоряжении специалистов теперь имеется аппарат УЗИ экспертного класса и система аутогемотрансфузии, используемая при массивных кровотечениях.
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