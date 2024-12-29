В здании школы села Малое Белое Юргамышского округа (Курганская область) пошли трещины по стенам. Есть опасность для детей. Об этом рассказали местные жители.
«Почему дети села Малое Белое учатся в школе с треснувшими стенами? Просим администрацию и отдел образования принять меры», — говорится в сообщении жителей, опубликованном в паблике «Юргамыш Live» во «ВКонтакте». К посту прикреплено видео с места событий.
В ответе представители мэрии округа пояснили сельчанам, что руководство школы знает о ситуации. Они добавили, что в здании, где учатся дети, укрепили фундамент и сделали косметический ремонт стен.
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