29 декабря 2024

Курганские дети учатся в школе, где треснули стены. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Трещины на стенах решили замазать
Трещины на стенах решили замазать Фото:

В здании школы села Малое Белое Юргамышского округа (Курганская область) пошли трещины по стенам. Есть опасность для детей. Об этом рассказали местные жители.

«Почему дети села Малое Белое учатся в школе с треснувшими стенами? Просим администрацию и отдел образования принять меры», — говорится в сообщении жителей, опубликованном в паблике «Юргамыш Live» во «ВКонтакте». К посту прикреплено видео с места событий.

В ответе представители мэрии округа пояснили сельчанам, что руководство школы знает о ситуации. Они добавили, что в здании, где учатся дети, укрепили фундамент и сделали косметический ремонт стен. 

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В здании школы села Малое Белое Юргамышского округа (Курганская область) пошли трещины по стенам. Есть опасность для детей. Об этом рассказали местные жители. «Почему дети села Малое Белое учатся в школе с треснувшими стенами? Просим администрацию и отдел образования принять меры», — говорится в сообщении жителей, опубликованном в паблике «Юргамыш Live» во «ВКонтакте». К посту прикреплено видео с места событий. В ответе представители мэрии округа пояснили сельчанам, что руководство школы знает о ситуации. Они добавили, что в здании, где учатся дети, укрепили фундамент и сделали косметический ремонт стен. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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