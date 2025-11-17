Логотип РИА URA.RU
Шумков распорядился выплатить многодетным матерям Кургана по 300 тысяч рублей

17 ноября 2025 в 19:01
Областной бюджет выделит 42,5 млн рублей на выплаты многодетным мамам

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Накануне Дня матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября, власти Курганской области приняли решение о дополнительной финансовой поддержке многодетных матерей. Об этом сообщил губернатор Вадим Шумков в своем telegram-канале.

«По традиции накануне Дня матери приняли решение дополнительно из областного бюджета выплатить по 300 тысяч рублей нашим многодетным мамам, кто в этом году был отмечен региональным знаком отличия „Материнская слава“», — написал глава региона.

В этом году награду получат 29 жительниц Курганской области. Ранее такую меру поддержки уже получили более 140 женщин, которые достойно воспитали пять и более детей. Общая сумма расходов региона составила около 42,5 млн рублей. Губернатор в своих соцсетях выразил благодарность землячкам: «Спасибо вам за достойный пример, дорогие. Благополучия вам и вашим семьям».

Ранее вице-губернатор Андрей Алексеев сообщил о результатах опроса, который показал, что для рождения нескольких детей семьям нужна не только финансовая поддержка, но и изменение общественного мнения о многодетности. В регионе уже реализуются различные программы помощи матерям, включая инициативу «Мама-предприниматель».

