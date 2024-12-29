29 декабря 2024

Многодетный житель Челябинской области возвратится домой из плена

© Служба новостей «URA.RU»
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Среди тех, кто вернулся из украинского плена, есть житель Пласта Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Многодетный отец из Пласта Челябинской области оказался в числе 150 российских военных, которые возвращаются домой из украинского плена. Об этом сообщила челябинский омбудсмен Юлия Сударенко.

«В результате обмена 150 российских военнослужащих вернулись на родную землю! На данный момент нам точно известно, что среди ребят есть наш земляк — многодетный отец из Пласта. Вместе с родственниками мы всегда очень ждем этого события, верим в лучшее и благодарны всем, кто занимается этой большой работой!» — написала Сударенко в своем telegram-канале.

Сударенко поблагодарила уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову, которая лично принимала участие в обмене. О том, что из Украины в Россию вернули 150 бойцов, захваченных ВСУ в плен, сообщили в Минобороны РФ.

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Многодетный отец из Пласта Челябинской области оказался в числе 150 российских военных, которые возвращаются домой из украинского плена. Об этом сообщила челябинский омбудсмен Юлия Сударенко. «В результате обмена 150 российских военнослужащих вернулись на родную землю! На данный момент нам точно известно, что среди ребят есть наш земляк — многодетный отец из Пласта. Вместе с родственниками мы всегда очень ждем этого события, верим в лучшее и благодарны всем, кто занимается этой большой работой!» — написала Сударенко в своем telegram-канале. Сударенко поблагодарила уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову, которая лично принимала участие в обмене. О том, что из Украины в Россию вернули 150 бойцов, захваченных ВСУ в плен, сообщили в Минобороны РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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