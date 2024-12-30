Из плена вернулись 150 российских военнослужащих. Видео

Минобороны РФ: Россия и Украина провели обмен пленными по формуле «150 на 150»
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Из украиского плена были освобождены 150 российских бойцов
Из украиского плена были освобождены 150 российских бойцов Фото:

Из Украины в Россию вернули 150 российских солдат, которые ранее ВСУ были захвачены в плен. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории 30 декабря возвращены 150 российских военнослужащих. Взамен переданы 150 военнопленных ВСУ», — передает ведомство в своем telegram-канале.

Сейчас освобожденные бойцы ВС РФ находятся в Беларуси, где им оказывается необходимая медицинская поддержка. Далее они будут отправлены в Россию, где будут проходить реабилитацию в медучреждениях при Минобороны РФ. Возвращению солдат домой содействовали Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предлагал Украине провести обмен пленными, вернув по 700 человек с каждой стороны. Однако тогда в Киеве отказались

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Из Украины в Россию вернули 150 российских солдат, которые ранее ВСУ были захвачены в плен. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории 30 декабря возвращены 150 российских военнослужащих. Взамен переданы 150 военнопленных ВСУ», — передает ведомство в своем telegram-канале. Сейчас освобожденные бойцы ВС РФ находятся в Беларуси, где им оказывается необходимая медицинская поддержка. Далее они будут отправлены в Россию, где будут проходить реабилитацию в медучреждениях при Минобороны РФ. Возвращению солдат домой содействовали Объединенные Арабские Эмираты. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предлагал Украине провести обмен пленными, вернув по 700 человек с каждой стороны. Однако тогда в Киеве отказались. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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