Из Украины в Россию вернули 150 российских солдат, которые ранее ВСУ были захвачены в плен. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории 30 декабря возвращены 150 российских военнослужащих. Взамен переданы 150 военнопленных ВСУ», — передает ведомство в своем telegram-канале.
Сейчас освобожденные бойцы ВС РФ находятся в Беларуси, где им оказывается необходимая медицинская поддержка. Далее они будут отправлены в Россию, где будут проходить реабилитацию в медучреждениях при Минобороны РФ. Возвращению солдат домой содействовали Объединенные Арабские Эмираты.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предлагал Украине провести обмен пленными, вернув по 700 человек с каждой стороны. Однако тогда в Киеве отказались.
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