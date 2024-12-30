Во время показа «Щелкунчика» зрителей попросили эвакуироваться из пермского ТРК

В пермском ТРК «Семья» во время прямой трансляции «Щелкунчика» из столичного Большого театра зрителей попросили экстренно покинуть помещение. Это случилось вечером 30 декабря, сообщили очевидцы.
«Сотрудников и посетителей ТРК попросили выйти на улицу. В здании сработала пожарная сигнализация. В этот момент в одном из кинозалов шла прямая трансляция балета, а большинство отделов уже были закрыты», — пояснила собеседница портала 59.RU.
Оказавшимся на улице ценителям искусства запретили выезжать на машинах с парковки, но уже через несколько минут людям разрешили вернуться в здание. По громкоговорителю объявили — ошибочно сработала система оповещения. Экстренные службы на месте происшествия замечены не были.
«Щелкунчика» из Большого показывают на экранах кинотеатров во многих городах страны. Сеансы запланированы на 30 и 31 декабря.
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