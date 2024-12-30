30 декабря 2024
29 декабря 2024

Во время показа «Щелкунчика» зрителей попросили эвакуироваться из пермского ТРК

© Служба новостей «URA.RU»
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Балет Большого театра показывают в десятках городов РФ
Балет Большого театра показывают в десятках городов РФ Фото:

В пермском ТРК «Семья» во время прямой трансляции «Щелкунчика» из столичного Большого театра зрителей попросили экстренно покинуть помещение. Это случилось вечером 30 декабря, сообщили очевидцы.

«Сотрудников и посетителей ТРК попросили выйти на улицу. В здании сработала пожарная сигнализация. В этот момент в одном из кинозалов шла прямая трансляция балета, а большинство отделов уже были закрыты», — пояснила собеседница портала 59.RU.

Оказавшимся на улице ценителям искусства запретили выезжать на машинах с парковки, но уже через несколько минут людям разрешили вернуться в здание. По громкоговорителю объявили — ошибочно сработала система оповещения. Экстренные службы на месте происшествия замечены не были.

«Щелкунчика» из Большого показывают на экранах кинотеатров во многих городах страны. Сеансы запланированы на 30 и 31 декабря.

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В пермском ТРК «Семья» во время прямой трансляции «Щелкунчика» из столичного Большого театра зрителей попросили экстренно покинуть помещение. Это случилось вечером 30 декабря, сообщили очевидцы. «Сотрудников и посетителей ТРК попросили выйти на улицу. В здании сработала пожарная сигнализация. В этот момент в одном из кинозалов шла прямая трансляция балета, а большинство отделов уже были закрыты», — пояснила собеседница портала 59.RU. Оказавшимся на улице ценителям искусства запретили выезжать на машинах с парковки, но уже через несколько минут людям разрешили вернуться в здание. По громкоговорителю объявили — ошибочно сработала система оповещения. Экстренные службы на месте происшествия замечены не были. «Щелкунчика» из Большого показывают на экранах кинотеатров во многих городах страны. Сеансы запланированы на 30 и 31 декабря.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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