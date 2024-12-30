«Теща у меня приехала»: как свердловские политики встретят 2025-й

Свердловские министры и «единороссы» проведут праздники с семьями

31 декабря 2024 в 10:39 Размер текста - 17 +

Депутаты и госслужащие будут в основном с семьями Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Размашисто отметить Новый год у новичка свердловского кабмина Александра Толкачева (министр транспорта) не получится: ему поставили дежурство на 1 января. На работе в праздники будут и некоторые его коллеги. Однако больше, конечно, тех, кто все же посвятит себя родным и друзьям, выяснило URA.RU. К замгубернатора Алексею Кузнецову (МУГИСО) приедут взрослые дети с супругами. Возможно, присоединятся и сватья. Говоря о традициях, Кузнецов поведал про запеченного поросенка на столе. И хоть сам он его и не готовит (хлопотные дни, некогда), покупает. И шутит: «Значит, готовлю». К Алексею Кузнецову приедут взрослые дети Фото: Илья Московец © URA.RU Первый замгубернатора Алексей Шмыков на вопрос корреспондента, где будет праздновать, ответил лаконично: «Дома». В домашней обстановке планирует встречать 2025-й и замгубернатора Иван Детченя, которому 2024-й подарил новые перспективы. Замгубернатора Дмитрий Ионин, курирующий в правительстве туризм, 31 декабря будет с детьми. «А потом отправлюсь в тур по региону, буду проверять новые локации — совмещу отдых с работой», — поделился планами Ионин. А глава минЖКХ Николай Смирнов отметит Новый год «с телефоном в узком семейном кругу». Для министра Толкачева это вообще первый Новый год в Екатеринбурге. Сюда он переехал лишь летом, до этого девять месяцев жил в Ростове-на-Дону, еще раньше много лет — в Талице. «1 января дежурю по правительству. Так и буду справлять. Я и в Талице 31 декабря обычно был дежурным, мужиков своих отдыхать отправлял», — вспомнил чиновник. Александр Толкачев работает в правительстве с июня Фото: Размик Закарян © URA.RU Еще один новичок кабинета министров — Светлана Тренихина (образование) — из тренда не выбивается: «Новый год буду встречать дома: папа, сын, муж и коты. У нас летом не стало моей мамы, мы вообще пока сильно домашние». Дома праздник отметит и председатель заксобрания Людмила Бабушкина. «Все как у всех — в кругу семьи. Вспоминаем ушедший год, играем, на улицу выходим и огоньки зажигаем, у меня в огороде стоит елочка. На работу немного придется отвлекаться, планирую приехать [в заксобрание], но дней, чтобы отдохнуть, хватит», — поделилась главный депутат. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов считает Новый год «святым праздником, домашним». «[Отмечать буду] дома с женой, с детьми, с внуками. Теща у меня приехала. [Обычно мы] слушаем президента и потом идем на улицу. И первое января у нас — уличный день всегда», — сказал Орлов. Он также заверил, что вместе с близкими обязательно съездит на каток на площади 1905 года. Алексей Орлов в первых числах января поедет на каток Фото: Анастасия Соргина © URA.RU У первого вице-мэра Игоря Сутягина, курирующего все городское хозяйство, план похожий — семья. «Едем на Новый год в деревню, где живут теща с тестем. Но пару-тройку [праздничных] дней побуду на работе, есть дела», — обозначил он. Спикер думы Анна Гурарий новогодние праздники тоже проводит с семьей. Недавно, кстати, произошло важное событие: ее бабушка отметила 100-летие. И 31-го приедет в гости. «[В праздники] постараюсь побольше побыть с бабулей и остальной семьей. Выездов [за пределы Екатеринбурга] не планируем», — рассказала Анна Гурарий. У Алексея Вихарева самый необычный план Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Другой фронтмен думы Алексей Вихарев — лидер фракции «Единой России» — новогоднюю ночь проведет в модном лофте своей супруги Яны. В компании близких, друзей и коллег (всего около 150 человек). «В „январские“ планируем также съездить на дачу, наконец достроили ее. А сразу после Рождества хотим на велосборы в Рас эль-Хайму (один из эмиратов ОАЭ — прим. ред.), это новое горное направление», — поделился политик. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Размашисто отметить Новый год у новичка свердловского кабмина Александра Толкачева (министр транспорта) не получится: ему поставили дежурство на 1 января. На работе в праздники будут и некоторые его коллеги. Однако больше, конечно, тех, кто все же посвятит себя родным и друзьям, выяснило URA.RU. К замгубернатора Алексею Кузнецову (МУГИСО) приедут взрослые дети с супругами. Возможно, присоединятся и сватья. Говоря о традициях, Кузнецов поведал про запеченного поросенка на столе. И хоть сам он его и не готовит (хлопотные дни, некогда), покупает. И шутит: «Значит, готовлю». Первый замгубернатора Алексей Шмыков на вопрос корреспондента, где будет праздновать, ответил лаконично: «Дома». В домашней обстановке планирует встречать 2025-й и замгубернатора Иван Детченя, которому 2024-й подарил новые перспективы. Замгубернатора Дмитрий Ионин, курирующий в правительстве туризм, 31 декабря будет с детьми. «А потом отправлюсь в тур по региону, буду проверять новые локации — совмещу отдых с работой», — поделился планами Ионин. А глава минЖКХ Николай Смирнов отметит Новый год «с телефоном в узком семейном кругу». Для министра Толкачева это вообще первый Новый год в Екатеринбурге. Сюда он переехал лишь летом, до этого девять месяцев жил в Ростове-на-Дону, еще раньше много лет — в Талице. «1 января дежурю по правительству. Так и буду справлять. Я и в Талице 31 декабря обычно был дежурным, мужиков своих отдыхать отправлял», — вспомнил чиновник. Еще один новичок кабинета министров — Светлана Тренихина (образование) — из тренда не выбивается: «Новый год буду встречать дома: папа, сын, муж и коты. У нас летом не стало моей мамы, мы вообще пока сильно домашние». Дома праздник отметит и председатель заксобрания Людмила Бабушкина. «Все как у всех — в кругу семьи. Вспоминаем ушедший год, играем, на улицу выходим и огоньки зажигаем, у меня в огороде стоит елочка. На работу немного придется отвлекаться, планирую приехать [в заксобрание], но дней, чтобы отдохнуть, хватит», — поделилась главный депутат. Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов считает Новый год «святым праздником, домашним». «[Отмечать буду] дома с женой, с детьми, с внуками. Теща у меня приехала. [Обычно мы] слушаем президента и потом идем на улицу. И первое января у нас — уличный день всегда», — сказал Орлов. Он также заверил, что вместе с близкими обязательно съездит на каток на площади 1905 года. У первого вице-мэра Игоря Сутягина, курирующего все городское хозяйство, план похожий — семья. «Едем на Новый год в деревню, где живут теща с тестем. Но пару-тройку [праздничных] дней побуду на работе, есть дела», — обозначил он. Спикер думы Анна Гурарий новогодние праздники тоже проводит с семьей. Недавно, кстати, произошло важное событие: ее бабушка отметила 100-летие. И 31-го приедет в гости. «[В праздники] постараюсь побольше побыть с бабулей и остальной семьей. Выездов [за пределы Екатеринбурга] не планируем», — рассказала Анна Гурарий. Другой фронтмен думы Алексей Вихарев — лидер фракции «Единой России» — новогоднюю ночь проведет в модном лофте своей супруги Яны. В компании близких, друзей и коллег (всего около 150 человек). «В „январские“ планируем также съездить на дачу, наконец достроили ее. А сразу после Рождества хотим на велосборы в Рас эль-Хайму (один из эмиратов ОАЭ — прим. ред.), это новое горное направление», — поделился политик.