С побережья Кубани собрали 70 тысяч тонн загрязненного грунта

С побережья Кубани удалось собрать и вывезти 69 615 тонн загрязненного грунта с момента разлива мазута в Черном море. Об этом сообщили в МЧС.
«С начала работ сотрудники МЧС России и волонтеры собрали и вывезли 69 615 тонн загрязненного песка и грунта», — передает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Также были зафиксированы новые участки выброса нефтепродуктов у пляжа «Высокий берег» до 22 причала. На данный момент уже очищены семь километров береговой линии.
Кроме работы на Кубани, усилия также распространяются на другие регионы. В частности, в Крыму задействовано 76 человек и 38 единиц техники, которые помогают в очистке береговой линии.
Разлив нефтепродуктов в Черном море, а именно мазута, произошел в результате крушения двух танкеров в Керченском проливе 15 декабря. Они перевозили около девяти тысяч тон мазута, в воду вытекли 3,7 тысячи тонн. Сейчас на месте работают волонтеры и сотрудники МЧС. В Краснодарском крае был введен режим ЧС федерального уровня, передает RT. Президент РФ Владимир Путин пообещал наказать виновных в экологической катастрофе.
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