Путин сполна накажет виновных в катастрофе в Черном море

Президент России Владимир Путин накажет виновных в экологической катастрофе в Черном море. Глава МЧС Александр Куренков выступил в Кремле с докладом о ликвидации последствий разлива мазута сразу после поездки в Анапу. Как объяснили эксперты URA.RU, природа серьезно пострадала, а летний туристический сезон оказался под угрозой, и российский лидер не простит столь вопиющую ошибку в напряженное для страны время.
«Куренков доложил президенту о мерах по ликвидации чрезвычайной ситуации федерального значения, объявленной в Краснодарском крае, из-за разлива топлива в акватории Керченского пролива. На встрече, которая состоялась в День спасателя, обсуждалась также текущая работа подразделений ведомства», — говорится в сообщении Кремля.
Встреча проходила в закрытом формате. Примечательно, что на столе у Путина лежали сразу несколько красных папок. Собеседники URA.RU считают, что в них перечислены нарушения, приведшие к экологической катастрофе в Черном море. Ранее Ространснадзор установил, что затонувшие танкеры нарушили сезонные ограничения на навигацию в Керченском проливе. Там добавили, что суда, принадлежащие ЗАО «Волгатранснефть», не имели лицензии на перевозку опасных грузов.
Путин «устроит порку» тем, кто допустил экологическую катастрофу в Черном море в столь напряженное для страны время, считает доктор политических наук Дмитрий Нечаев. «Учитывая конфликт, теракты бандеровского режима, я думаю, что Путин приведен в состояние большой злости. Он иногда бывает невероятно зол, это как раз тот случай. Очевидно, что у Путина на столе лежат заключения и там не одно нарушение. Владельцы извлекали максимум ренты. Это суда для перевозки грузов по рекам, но им вырезали середину, чтобы ходить по морю.
Будут массовые уголовные дела и предъявление серьезного ущерба. Взыщут по полной программе”, — пояснил политолог.
Введение федерального уровня ЧС и подключение Куренкова показывает, что это большая экологическая катастрофа, добавил Нечаев. По его мнению, внимание Путина к этой проблеме подтверждает, что президент получил все данные о масштабе ситуации, ущербу и будущих затратах.
Власти хотят успеть устранить все последствия до начала лета, потому что основная туристическая нагрузка ложится на юг России, отметил профессор кафедры теории и практики взаимодействия бизнеса и власти НИУ ВШЭ Марат Баширов. По его словам, Краснодарский край не справится сам, поэтому глава государства обсудил выделение дополнительных средств и сил на борьбу с ЧС.
«У региональных властей нет флота, который бы решал эти задачи, нет водолазов, нет бюджета под это. Дело серьезное, оно может отразиться на летнем отпускном сезоне. Плохо, что это произошло, но хорошо, что это произошло сейчас, а не в марте или в феврале. Времени еще достаточно для того, чтобы предпринять экстраординарные меры по спасению отпускного периода», — резюмировал собеседник URA.RU.
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