Жители Перми рассказали, что обещают себе в 2025 году

В следующем году жители Перми планируют больше времени уделять увлечениям, образованию и заботе о родных и близких. Об этом говорится в итогах опроса экономически активных респондентов, который провел сервис SuperJob.
«31% планируют уделять больше времени хобби и самообразованию. 26% опрошенных намерены больше общаться с близкими, а 25% — заняться спортом. 24% хотят наладить личную жизнь, 22% — больше отдыхать. 20% хотят изменить место жительства, мировоззрение или отношение к окружающим. 14% планируют сделать ремонт и изменить питание. 13% собираются учить иностранные языки и бросить вредные привычки, а 10% — изменить круг друзей», — сообщается в результатах исследования.
Женщины чаще мужчин говорят о желании перемен в жизни. Они хотят больше времени уделять близким и заботиться о себе, ставя на первое место спорт, здоровое питание и хобби. Мужчины, в свою очередь, чаще мечтают избавиться от вредных привычек и наладить личную жизнь. Молодежь до 35 лет проявляет активность в планах на будущее. Они хотят заниматься образованием, спортом, менять место жительства, обновлять круг общения и по-новому смотреть на мир.
Ранее URA.RU рассказывало о том, каждый второй пермяк испытывает дискомфорт от ряда предновогодних обязанностей. В подготовке к празднованию Нового года пермячек раздражает обязанность готовить, а пермяков — выбирать подарки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!