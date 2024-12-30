30 декабря 2024

Жители Перми рассказали, что обещают себе в 2025 году

Пермячки хотят перемен в жизни, а пермяки — наладить личную жизнь
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В 2025 году пермячки хотят больше времени уделять спорту и правильному питанию
В 2025 году пермячки хотят больше времени уделять спорту и правильному питанию Фото:

В следующем году жители Перми планируют больше времени уделять увлечениям, образованию и заботе о родных и близких. Об этом говорится в итогах опроса экономически активных респондентов, который провел сервис SuperJob.

«31% планируют уделять больше времени хобби и самообразованию. 26% опрошенных намерены больше общаться с близкими, а 25% — заняться спортом. 24% хотят наладить личную жизнь, 22% — больше отдыхать. 20% хотят изменить место жительства, мировоззрение или отношение к окружающим. 14% планируют сделать ремонт и изменить питание. 13% собираются учить иностранные языки и бросить вредные привычки, а 10% — изменить круг друзей», — сообщается в результатах исследования.

Женщины чаще мужчин говорят о желании перемен в жизни. Они хотят больше времени уделять близким и заботиться о себе, ставя на первое место спорт, здоровое питание и хобби. Мужчины, в свою очередь, чаще мечтают избавиться от вредных привычек и наладить личную жизнь. Молодежь до 35 лет проявляет активность в планах на будущее. Они хотят заниматься образованием, спортом, менять место жительства, обновлять круг общения и по-новому смотреть на мир.

Ранее URA.RU рассказывало о том, каждый второй пермяк испытывает дискомфорт от ряда предновогодних обязанностей. В подготовке к празднованию Нового года пермячек раздражает обязанность готовить, а пермяков — выбирать подарки.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В следующем году жители Перми планируют больше времени уделять увлечениям, образованию и заботе о родных и близких. Об этом говорится в итогах опроса экономически активных респондентов, который провел сервис SuperJob. «31% планируют уделять больше времени хобби и самообразованию. 26% опрошенных намерены больше общаться с близкими, а 25% — заняться спортом. 24% хотят наладить личную жизнь, 22% — больше отдыхать. 20% хотят изменить место жительства, мировоззрение или отношение к окружающим. 14% планируют сделать ремонт и изменить питание. 13% собираются учить иностранные языки и бросить вредные привычки, а 10% — изменить круг друзей», — сообщается в результатах исследования. Женщины чаще мужчин говорят о желании перемен в жизни. Они хотят больше времени уделять близким и заботиться о себе, ставя на первое место спорт, здоровое питание и хобби. Мужчины, в свою очередь, чаще мечтают избавиться от вредных привычек и наладить личную жизнь. Молодежь до 35 лет проявляет активность в планах на будущее. Они хотят заниматься образованием, спортом, менять место жительства, обновлять круг общения и по-новому смотреть на мир. Ранее URA.RU рассказывало о том, каждый второй пермяк испытывает дискомфорт от ряда предновогодних обязанностей. В подготовке к празднованию Нового года пермячек раздражает обязанность готовить, а пермяков — выбирать подарки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...