Жителей Салехарда в первый день нового года накормят двухметровым тортом

В столице ЯНАО 1 января пройдут масштабные гуляния «Стартуем вместе в новый юбилейный год, Салехард!». Гостей мероприятия будут угощать тортом, площадь которого составит 1,4 метра на 2,2 метра. Об этом сообщили в мэрии города.
«Масштабные гуляния „Стартуем вместе в новый юбилейный год, Салехард!“. Нас ждёт концертная программа, интерактивы и развлечения… Послушаем песни в исполнении городских артистов и угостимся юбилейным тортом. Да-да! Для всех гостей праздника кулинарные волшебники испекут торт — его размер составит 1,4 метра на 2,2 метра», — написано в telegram-канале ведомства.
Также во время мероприятия все горожане пройдут пересечение стелы «Полярный круг». Празднование состоится на площади у «Геолога».
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов произнес ямальцам поздравления в честь наступающего Нового года. Он сказал, что канун праздника — лучшее время, чтобы оглянутся назад и вспомнить самые счастливые моменты уходящего года.
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