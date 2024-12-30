30 декабря 2024
29 декабря 2024

Жителей Салехарда в первый день нового года накормят двухметровым тортом

© Служба новостей «URA.RU»
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Салехардцев угостят огромным тортом в первый день года
Салехардцев угостят огромным тортом в первый день года Фото:

В столице ЯНАО 1 января пройдут масштабные гуляния «Стартуем вместе в новый юбилейный год, Салехард!». Гостей мероприятия будут угощать тортом, площадь которого составит 1,4 метра на 2,2 метра. Об этом сообщили в мэрии города.

«Масштабные гуляния „Стартуем вместе в новый юбилейный год, Салехард!“. Нас ждёт концертная программа, интерактивы и развлечения… Послушаем песни в исполнении городских артистов и угостимся юбилейным тортом. Да-да! Для всех гостей праздника кулинарные волшебники испекут торт — его размер составит 1,4 метра на 2,2 метра», — написано в telegram-канале ведомства.

Также во время мероприятия все горожане пройдут пересечение стелы «Полярный круг». Празднование состоится на площади у «Геолога».

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов произнес ямальцам поздравления в честь наступающего Нового года. Он сказал, что канун праздника — лучшее время, чтобы оглянутся назад и вспомнить самые счастливые моменты уходящего года.

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В столице ЯНАО 1 января пройдут масштабные гуляния «Стартуем вместе в новый юбилейный год, Салехард!». Гостей мероприятия будут угощать тортом, площадь которого составит 1,4 метра на 2,2 метра. Об этом сообщили в мэрии города. «Масштабные гуляния „Стартуем вместе в новый юбилейный год, Салехард!“. Нас ждёт концертная программа, интерактивы и развлечения… Послушаем песни в исполнении городских артистов и угостимся юбилейным тортом. Да-да! Для всех гостей праздника кулинарные волшебники испекут торт — его размер составит 1,4 метра на 2,2 метра», — написано в telegram-канале ведомства. Также во время мероприятия все горожане пройдут пересечение стелы «Полярный круг». Празднование состоится на площади у «Геолога». Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов произнес ямальцам поздравления в честь наступающего Нового года. Он сказал, что канун праздника — лучшее время, чтобы оглянутся назад и вспомнить самые счастливые моменты уходящего года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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