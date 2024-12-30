Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поздравил жителей региона с Новым годом. В своем обращении глава региона пожелал здоровья, благополучия и исполнения всех желаний.
«2024-й год запомнится нам как время личных достижений и успехов наших земляков. Мы вместе развиваем Прикамье и делаем его более комфортным. Спасибо всем, кто трудится на благо Пермского края и прославляет наш регион!», — сказал он в обращении.
Отдельные слова благодарности глава региона выразил землякам, которые боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Махонин поблагодарил всех жителей региона, кто поддерживает героев, их семьи, собирает гуманитарные грузы, помогает вернуться к мирной жизни после возвращения домой.
«2025-й год будет отмечен 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Мы будем рассказывать о вкладе нашего региона и его жителей и сделаем все, чтобы память о подвигах предков передавалась молодежи. Желаю здоровья, благополучия и счастья. Пусть все задуманное — воплотится в новом году! С Новым годом, родной Пермский край!», — сообщается на сайте губернатора и правительства Прикамья.
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