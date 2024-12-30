30 декабря 2024

Махонин поздравил жителей Пермского края с Новым 2025-м годом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Махонин пожелал жителям Пермского края воплощения в жизнь всего задуманного
Дмитрий Махонин пожелал жителям Пермского края воплощения в жизнь всего задуманного Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поздравил жителей региона с Новым годом. В своем обращении глава региона пожелал здоровья, благополучия и исполнения всех желаний.

«2024-й год запомнится нам как время личных достижений и успехов наших земляков. Мы вместе развиваем Прикамье и делаем его более комфортным. Спасибо всем, кто трудится на благо Пермского края и прославляет наш регион!», — сказал он в обращении.

Отдельные слова благодарности глава региона выразил землякам, которые боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Махонин поблагодарил всех жителей региона, кто поддерживает героев, их семьи, собирает гуманитарные грузы, помогает вернуться к мирной жизни после возвращения домой. 

«2025-й год будет отмечен 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Мы будем рассказывать о вкладе нашего региона и его жителей и сделаем все, чтобы память о подвигах предков передавалась молодежи. Желаю здоровья, благополучия и счастья. Пусть все задуманное — воплотится в новом году! С Новым годом, родной Пермский край!», — сообщается на сайте губернатора и правительства Прикамья. 

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поздравил жителей региона с Новым годом. В своем обращении глава региона пожелал здоровья, благополучия и исполнения всех желаний. «2024-й год запомнится нам как время личных достижений и успехов наших земляков. Мы вместе развиваем Прикамье и делаем его более комфортным. Спасибо всем, кто трудится на благо Пермского края и прославляет наш регион!», — сказал он в обращении. Отдельные слова благодарности глава региона выразил землякам, которые боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Махонин поблагодарил всех жителей региона, кто поддерживает героев, их семьи, собирает гуманитарные грузы, помогает вернуться к мирной жизни после возвращения домой.  «2025-й год будет отмечен 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Мы будем рассказывать о вкладе нашего региона и его жителей и сделаем все, чтобы память о подвигах предков передавалась молодежи. Желаю здоровья, благополучия и счастья. Пусть все задуманное — воплотится в новом году! С Новым годом, родной Пермский край!», — сообщается на сайте губернатора и правительства Прикамья. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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