Омбудсмен Москалькова встретилась с украинским коллегой

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова провела встречу с омбудсменом Верховной Рады Украины Дмитрием Лубинцом. Она состоялась 30 декабря. Предметом обсуждения стали вопросы гуманитарного характера, включая возвращение гражданских лиц и воссоединение семей.
«Вчера состоялась очередная встреча с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом», — заявила Москалькова. Об этом омбудсмен написала в своем telegram-канале.
По словам Москальковой, вместе с украинским коллегой она пообщалась с военнопленными с обеих сторон. Помимо этого, омбудсмены обсудили дальнейшие перспективы гуманитарных контактов, возвращение гражданских и воссоединение семей.
В тот же день, согласно сообщению Министерства обороны РФ, были возвращены 150 российских военнослужащих с территории, подконтрольной Киеву. Сейчас освобожденные бойцы ВС РФ находятся в Беларуси, там им оказывается необходимая медицинская помощь.
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