Омбудсмен Москалькова встретилась с украинским коллегой

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Москалькова переговорила с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом, они обсудили возвращение гражданских
Москалькова переговорила с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом, они обсудили возвращение гражданских Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова провела встречу с омбудсменом Верховной Рады Украины Дмитрием Лубинцом. Она состоялась 30 декабря. Предметом обсуждения стали вопросы гуманитарного характера, включая возвращение гражданских лиц и воссоединение семей.

«Вчера состоялась очередная встреча с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом», — заявила Москалькова. Об этом омбудсмен написала в своем telegram-канале.

По словам Москальковой, вместе с украинским коллегой она пообщалась с военнопленными с обеих сторон. Помимо этого, омбудсмены обсудили дальнейшие перспективы гуманитарных контактов, возвращение гражданских и воссоединение семей.

В тот же день, согласно сообщению Министерства обороны РФ, были возвращены 150 российских военнослужащих с территории, подконтрольной Киеву. Сейчас освобожденные бойцы ВС РФ находятся в Беларуси, там им оказывается необходимая медицинская помощь.

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Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова провела встречу с омбудсменом Верховной Рады Украины Дмитрием Лубинцом. Она состоялась 30 декабря. Предметом обсуждения стали вопросы гуманитарного характера, включая возвращение гражданских лиц и воссоединение семей. «Вчера состоялась очередная встреча с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом», — заявила Москалькова. Об этом омбудсмен написала в своем telegram-канале. По словам Москальковой, вместе с украинским коллегой она пообщалась с военнопленными с обеих сторон. Помимо этого, омбудсмены обсудили дальнейшие перспективы гуманитарных контактов, возвращение гражданских и воссоединение семей. В тот же день, согласно сообщению Министерства обороны РФ, были возвращены 150 российских военнослужащих с территории, подконтрольной Киеву. Сейчас освобожденные бойцы ВС РФ находятся в Беларуси, там им оказывается необходимая медицинская помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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