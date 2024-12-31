Пермские эндаумент-фонды достигли многомиллионных доходов

В 2024 году пермские эндаумент-фонды показали значительные финансовые успехи, достигнув многомиллионных доходов. Представители региональных фондов подвели итоги года, которые оказались крайне положительными.
«Фонд целевого капитала ПГНИУ направит более двух млн рублей не только на поддержку студентов и структур вуза, но и на создание территориального эндаумент-фонда. В Пермском крае уже действует один территориальный фонд „Добрянка“. За год существования он собрал 50% от запланированной суммы. Фонд поддержки Пермского театра оперы и балета привлек рекордную сумму. Она составила в чуть менее пяти млн рублей», — пишет РБК Пермь.
Эндаумент-фонды в Пермском крае теперь планируют свою деятельность на более долгосрочную перспективу. Средства, полученные в настоящее время, фонды стремятся инвестировать в будущие проекты, обеспечивая развитие и поддержку значимых инициатив.
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