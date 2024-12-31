Правительство запустило продажу льготных авиабилетов для четырех категорий россиян

В России с 1 января по 1 июля 2025 года будет проведен эксперимент по онлайн-продаже субсидированных авиабилетов для льготных категорий граждан. По данным правительства РФ, в рамках эксперимента молодые люди до 23 лет, пенсионеры, инвалиды и многодетные семьи смогут приобретать льготные билеты через интернет, что ранее было возможно только в кассах.
«Воспользоваться этой опцией смогут следующие категории льготников: молодые люди в возрасте до 23 лет, пенсионеры, инвалиды и многодетные семьи», — передает РИА Новости. Отмечается, что в ходе эксперимента будет официально утверждена система электронного подтверждения прав на льготные билеты по специальному тарифу.
Для реализации проекта будет создан специальный цифровой сервис, который будет обеспечивать проверку прав пассажиров на льготные билеты в реальном времени. Это позволит упростить процесс покупки билетов для льготников и сократить время, необходимое авиаперевозчикам для проверки отчетности по выделению субсидий.
Помимо этого, с 1 января также начнет действовать 50% скидка на авиабилеты для семей с детьми. «Аэрофлот» уже ввел скидку для детей от двух до 12 лет на эконом-класс. Авиаперевозчики «Победа» и «Смартавиа» также предложили аналогичные скидки на билеты, купленные с 28 октября с вылетом после 1 января. Авиакомпания «Red Wings» предоставила 20% скидки на международные рейсы уже с 27 декабря.
Как сообщало ранее URA.RU, правительство РФ планирует выделить авиакомпаниям 3,5 миллиарда рублей для перевозок граждан в отдаленные районы по льготным тарифам. Средства на эти цели уже включены в проект бюджета.
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