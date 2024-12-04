Правительство пообещало недорогие авиабилеты для россиян

Правительство РФ намерено выделить 3,5 миллиарда рублей авиакомпаниям для осуществления перелетов для россиян в труднодоступные места по льготным билетам. Данная поддержка будет осуществляться и в следующем году. Средства на подобные меры уже заложены в проект бюджета.
«Правительство рассмотрит вопрос о выделении 3,5 млрд рублей организациям воздушного транспорта, в том числе тем, которые осуществляют полеты из труднодоступных мест по льготным билетам», — озвучил премьер-министр страны Михаил Мишустин во время заседания. Сообщение опубликовано в telegram-канале властей. По его словам, благодаря новым мерам авиакомпании смогут развивать маршруты, обеспечивая транспортную связанность внутри РФ. Это положительно скажется и на стоимости билетов для пассажиров.
Мишустин также отметил, что несмотря на санкции против РФ, которые были направлены и на авиационную отрасль, последняя продолжает активную работу. Сейчас рост перевозок пассажиров составляет около 8%.
Ранее в правительстве РФ также одобрили законопроект, запрещающий транспортным компаниям автоматически проставлять согласие пассажира на дополнительные услуги, например, страховку. Это также позволит снизить стоимость билетов.
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