Правительство пообещало недорогие авиабилеты для россиян

Правительство РФ направит 3,5 млрд рублей на поддержку авиакомпаний
© Служба новостей «URA.RU»
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Правительство РФ направит дополнительные средства на поддержку авиакомпаний, которые позволят снизить стоимость билетов для россиян
Правительство РФ направит дополнительные средства на поддержку авиакомпаний, которые позволят снизить стоимость билетов для россиян Фото:

Правительство РФ намерено выделить 3,5 миллиарда рублей авиакомпаниям для осуществления перелетов для россиян в труднодоступные места по льготным билетам. Данная поддержка будет осуществляться и в следующем году. Средства на подобные меры уже заложены в проект бюджета. 

«Правительство рассмотрит вопрос о выделении 3,5 млрд рублей организациям воздушного транспорта, в том числе тем, которые осуществляют полеты из труднодоступных мест по льготным билетам», — озвучил премьер-министр страны Михаил Мишустин во время заседания. Сообщение опубликовано в telegram-канале властей. По его словам, благодаря новым мерам авиакомпании смогут развивать маршруты, обеспечивая транспортную связанность внутри РФ. Это положительно скажется и на стоимости билетов для пассажиров. 

Мишустин также отметил, что несмотря на санкции против РФ, которые были направлены и на авиационную отрасль, последняя продолжает активную работу. Сейчас рост перевозок пассажиров составляет около 8%. 

Ранее в правительстве РФ также одобрили законопроект, запрещающий транспортным компаниям автоматически проставлять согласие пассажира на дополнительные услуги, например, страховку. Это также позволит снизить стоимость билетов.

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Правительство РФ намерено выделить 3,5 миллиарда рублей авиакомпаниям для осуществления перелетов для россиян в труднодоступные места по льготным билетам. Данная поддержка будет осуществляться и в следующем году. Средства на подобные меры уже заложены в проект бюджета.  «Правительство рассмотрит вопрос о выделении 3,5 млрд рублей организациям воздушного транспорта, в том числе тем, которые осуществляют полеты из труднодоступных мест по льготным билетам», — озвучил премьер-министр страны Михаил Мишустин во время заседания. Сообщение опубликовано в telegram-канале властей. По его словам, благодаря новым мерам авиакомпании смогут развивать маршруты, обеспечивая транспортную связанность внутри РФ. Это положительно скажется и на стоимости билетов для пассажиров.  Мишустин также отметил, что несмотря на санкции против РФ, которые были направлены и на авиационную отрасль, последняя продолжает активную работу. Сейчас рост перевозок пассажиров составляет около 8%.  Ранее в правительстве РФ также одобрили законопроект, запрещающий транспортным компаниям автоматически проставлять согласие пассажира на дополнительные услуги, например, страховку. Это также позволит снизить стоимость билетов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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