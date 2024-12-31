Какие выплаты будут увеличены курганцам с 2025 года

В Курганской области в 2025 году вырастут пенсии и пособия, которые предоставляют по линии Социального фонда России и из регионального бюджета. Ветераны СВО смогут получить бесплатную путевку в санаторий. URA.RU рассказывает о новых размерах основных выплат и льготах.
Федеральные выплаты и льготы
Социальный фонд России по Курганской области с 1 января 2025 года проиндексирует страховые пенсии на 7,3%. Размер пенсий увеличится у работающих и неработающих пенсионеров. Ранее работающий пенсионер мог получить индексацию пенсии только после увольнения. Средний размер страховой пенсии в регионе вырастет почти до 21,5 тысячи рублей. С 1 апреля будут увеличены социальные пенсии на 14,75%.
Размеры некоторых детских пособий увеличатся из-за увеличения прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ) в регионе, который составляет 22 440 рублей. В Курганской области на 2025 год размер прожиточного минимума на душу населения составил 16 699 рублей: для трудоспособного населения — 18 169 рублей, для детей — 16 169 рублей, для пенсионеров — 14 335 рублей.
С 2025 года ветераны специальной военной операции смогут бесплатно получить санаторно-курортное лечение (до 21 дня) и медицинскую реабилитацию (до 23 дней). Для этого нужно обратиться в Социальный фонд или МФЦ с заявлением и медицинскими документами. С марта 2025 года заявку можно будет подать онлайн через портал госуслуг. Путевки в санатории будут давать один раз в год. Участники СВО со званием Героя России или инвалидностью первой группы получат право на внеочередное направление на лечение.
Региональные выплаты
Выплаты ветеранам труда, труженикам тыла и реабилитированным в Курганской области с января вырастут на 500 рублей. Для ветеранов труда размер выплаты будет 1500 рублей, для тружеников тыла — 1614 рублей, для реабилитированных — 1802 рубля. Указанные категории смогут, как и прежде, получать 50% компенсацию оплаты жилищно-коммунальных услуг.
Выплаты инвалидам боевых действий приравняли к выплатам ветеранам труда, труженикам тыла и реабилитированным. Здесь размер выплаты зависит от группы инвалидности. Для третьей группы сумма увеличится с 267 рублей до 1500 рублей, для второй группы — с 374 до 1614 рублей, для первой группы — с 481 до 1802 рублей.
Льгота для многодетных семей
Изменился механизм получения компенсации оплаты услуг ЖКХ для многодетных семей. Теперь компенсировать будут не только 30% стоимости газо-, тепло-, энерго- и водоснабжения, но и оплаты жилья и взноса на капитальный ремонт. Для получения льготы с 1 января 2025 года многодетные семьи, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума на члена семьи, должны будут обратиться в управление соцзащиты или в МФЦ.
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