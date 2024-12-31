31 декабря 2024

«Самые опасные блюда»: нутрициолог рассказала, чем нельзя закусывать алкоголь

Нутрициолог Кондаурова: спиртное вредно закусывать сладостями и соленьями
© Служба новостей «URA.RU»
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Алкоголь не рекомендуется закусывать сладким и фастфудом
Алкоголь не рекомендуется закусывать сладким и фастфудом Фото:

Алкоголь вредно закусывать жареными блюдами, сладостями и соленьями. Такое предупреждение сделала нутрициолог Анастасия Кондаурова.

«Соленья могут спровоцировать повышение давления, задержку жидкости в организме и очень опасны для людей с предрасположенностью к гипертонии», — рассказала врач в беседе с Пятым каналом. По словам Кондауровой, большое содержание приправы в маринадах дестабилизирует водный баланс в организме, что приводит к повышению отечности. Однако, исключением, как отмечает эксперт, является соленая рыба, за счет своей жирности она помогает справиться с воздействием алкоголя.

Самыми опасными блюдами на новогоднем столе нутрициолог назвала сладости. Их совместное употребление с алкоголем способно спровоцировать резкий скачок сахара в крови, что опасно для людей с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом или предрасположенностью к нему. Также к вредным продуктам Кондаурова отнесла жареные блюда, так как они вызывают проблемы с ЖКТ и даже повышают риск развития онкологии. А фастфуд, как отмечает врач, вовсе содержит вредные химические вещества.

Ранее диетолог Оксана Половникова дала советы по подготовке к праздничному застолью. Она рекомендует не садиться за стол голодным, использовать маленькие тарелки для контроля порций, а между приемами пищи обязательно пить воду. В случае переедания она категорически запретила устраивать «разгрузочный день» или садиться на жесткую диету.

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Алкоголь вредно закусывать жареными блюдами, сладостями и соленьями. Такое предупреждение сделала нутрициолог Анастасия Кондаурова. «Соленья могут спровоцировать повышение давления, задержку жидкости в организме и очень опасны для людей с предрасположенностью к гипертонии», — рассказала врач в беседе с Пятым каналом. По словам Кондауровой, большое содержание приправы в маринадах дестабилизирует водный баланс в организме, что приводит к повышению отечности. Однако, исключением, как отмечает эксперт, является соленая рыба, за счет своей жирности она помогает справиться с воздействием алкоголя. Самыми опасными блюдами на новогоднем столе нутрициолог назвала сладости. Их совместное употребление с алкоголем способно спровоцировать резкий скачок сахара в крови, что опасно для людей с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом или предрасположенностью к нему. Также к вредным продуктам Кондаурова отнесла жареные блюда, так как они вызывают проблемы с ЖКТ и даже повышают риск развития онкологии. А фастфуд, как отмечает врач, вовсе содержит вредные химические вещества. Ранее диетолог Оксана Половникова дала советы по подготовке к праздничному застолью. Она рекомендует не садиться за стол голодным, использовать маленькие тарелки для контроля порций, а между приемами пищи обязательно пить воду. В случае переедания она категорически запретила устраивать «разгрузочный день» или садиться на жесткую диету.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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