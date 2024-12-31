«Самые опасные блюда»: нутрициолог рассказала, чем нельзя закусывать алкоголь

Алкоголь вредно закусывать жареными блюдами, сладостями и соленьями. Такое предупреждение сделала нутрициолог Анастасия Кондаурова.
«Соленья могут спровоцировать повышение давления, задержку жидкости в организме и очень опасны для людей с предрасположенностью к гипертонии», — рассказала врач в беседе с Пятым каналом. По словам Кондауровой, большое содержание приправы в маринадах дестабилизирует водный баланс в организме, что приводит к повышению отечности. Однако, исключением, как отмечает эксперт, является соленая рыба, за счет своей жирности она помогает справиться с воздействием алкоголя.
Самыми опасными блюдами на новогоднем столе нутрициолог назвала сладости. Их совместное употребление с алкоголем способно спровоцировать резкий скачок сахара в крови, что опасно для людей с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом или предрасположенностью к нему. Также к вредным продуктам Кондаурова отнесла жареные блюда, так как они вызывают проблемы с ЖКТ и даже повышают риск развития онкологии. А фастфуд, как отмечает врач, вовсе содержит вредные химические вещества.
Ранее диетолог Оксана Половникова дала советы по подготовке к праздничному застолью. Она рекомендует не садиться за стол голодным, использовать маленькие тарелки для контроля порций, а между приемами пищи обязательно пить воду. В случае переедания она категорически запретила устраивать «разгрузочный день» или садиться на жесткую диету.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.