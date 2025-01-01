Экономист рассказал, чем Россия заменит транзит газа через Украину

Россия частично может поставлять свой природный газ в европейские страны через территорию Турции и Болгарии, минуя Украину, используя для этого маршруты «Балканского потока» и Трансбалканского газопровода. Об этом сообщил директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
«Украинский транзит в страны Евросоюза (ЕС) и Молдавию может быть частично замещен увеличением транзита российского газа через Турцию и Болгарию по двум направлениям: по „Балканскому потоку“ в Венгрию (для снабжения Венгрии, Словакии и Австрии) и по Трансбалканскому газопроводу в реверсном режиме (для поставок в Молдавию и Румынию)», — заявил Белогорьев в интервью РИА Новости. По его словам, Венгрия может получить дополнительно около одного миллиарда кубометров газа в год без расширения существующих мощностей.
При этом, общий объем газа, который может быть перенаправлен через Турцию, оценивается в четыре-пять миллиардов кубометров в год. Это составляет примерно треть от текущего объема транзита через Украину.
Договор между Киевом и Москвой о транзите российского газа в Европу через украинскую территорию истек 31 декабря. Украинский лидер Владимир Зеленский уже заявил, что продлевать соглашение не будет. Сегодня, 1 января, «Газпром» официально прекратил подачу газа через Украину. В прошлом году по этому маршруту Россия поставила в Европу около 15 миллиардов кубометров.
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