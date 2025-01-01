На федеральных трассах в Курганской и Челябинской областях почистили проезжую часть от снега. Рабочие на спецтехнике обработали дорогу противогололедными материалами. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдора «Южный Урал».
«Пока вы спите — Росавтодор работает. Проезд по всем федеральным трассам Челябинской и Курганской областей свободный», — сообщили URA.RU в пресс-службе дорожного ведомства.
Работы по очистке проезжей части велись на трассах Р-254 км 12+950 — км 55+450 и Р-354 км 260-356. Трассы были обработаны песчано-соляной смесью для избежания гололеда.
Ранее URA.RU писало, что курганская ГАИ призвала автомобилистов отказаться от дальних поездок из-за непогоды. В Госавтоинспекции сообщили, что на дорогах опасно из-за сильной метели и плохой видимости.
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