Дорожники почистили федеральные трассы в Курганской и Челябинской областях. Видео

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Дорожники убрали снег на федеральных трассах
Дорожники убрали снег на федеральных трассах Фото:

На федеральных трассах в Курганской и Челябинской областях почистили проезжую часть от снега. Рабочие на спецтехнике обработали дорогу противогололедными материалами. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдора «Южный Урал». 

«Пока вы спите — Росавтодор работает. Проезд по всем федеральным трассам Челябинской и Курганской областей свободный», — сообщили URA.RU в пресс-службе дорожного ведомства. 

Работы по очистке проезжей части велись на трассах Р-254 км 12+950 — км 55+450 и Р-354 км 260-356. Трассы были обработаны песчано-соляной смесью для избежания гололеда. 

Ранее URA.RU писало, что курганская ГАИ призвала автомобилистов отказаться от дальних поездок из-за непогоды. В Госавтоинспекции сообщили, что на дорогах опасно из-за сильной метели и плохой видимости. 

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На федеральных трассах в Курганской и Челябинской областях почистили проезжую часть от снега. Рабочие на спецтехнике обработали дорогу противогололедными материалами. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Упрдора «Южный Урал».  «Пока вы спите — Росавтодор работает. Проезд по всем федеральным трассам Челябинской и Курганской областей свободный», — сообщили URA.RU в пресс-службе дорожного ведомства.  Работы по очистке проезжей части велись на трассах Р-254 км 12+950 — км 55+450 и Р-354 км 260-356. Трассы были обработаны песчано-соляной смесью для избежания гололеда.  Ранее URA.RU писало, что курганская ГАИ призвала автомобилистов отказаться от дальних поездок из-за непогоды. В Госавтоинспекции сообщили, что на дорогах опасно из-за сильной метели и плохой видимости. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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